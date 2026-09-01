В рамках реализации Послания Президента и исполнения поручений Касым-Жомарта Токаева в Казахстане смещают акцент промышленной политики в сторону глубокой переработки, высокотехнологичных производств и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. На этом фоне доля обрабатывающей промышленности выросла до 46,7% и впервые устойчиво превысила долю горнодобывающего сектора, которая составила 45,8%, передает BAQ.KZ.

За семь месяцев 2026 года предприятия обработки выпустили продукции на 18,8 трлн тенге. За год объем производства в секторе вырос на 9%. В Правительстве считают, что рост глубокой переработки внутри страны постепенно снижает зависимость экономики от прямого вывоза сырья.

Машиностроение прибавило 22%

Одним из самых быстрорастущих направлений стало машиностроение. Объем производства достиг 3,2 трлн тенге, рост составил 22%.

За семь месяцев в Казахстане выпустили более 96 тыс. автомобилей.

Запуск заводов полного цикла KIA Qazaqstan и Astana Motors Manufacturing сопровождается развитием производства комплектующих. В стране налаживают выпуск шин, аккумуляторов, автомобильных сидений и мультимедийных систем.

Контракты на 466 млрд тенге закрепили спрос на местную продукцию

За первое полугодие 2026 года недропользователи и компании квазигосударственного сектора заключили долгосрочные соглашения и офтейк-контракты на 466 млрд тенге.

По линии «Самрук-Қазына» закупки у отечественных производителей за тот же период удвоились и превысили 2,1 трлн тенге.

Еще одним инструментом стал Реестр казахстанских товаропроизводителей. Цифровую проверку прошли 6946 предприятий. Более 1,1 тыс. поставщиков, которые не подтвердили статус производителя, исключили.

Казахстанским переработчикам расширили льготный доступ к 25 видам сырья. Для них предусмотрены скидки до 5% к мировым биржевым котировкам и до 50% к экспортным ценам.

В 2026 году хотят запустить 200 индустриальных проектов

В этом году в стране планируют реализовать 200 индустриальных проектов. К этому моменту уже запущены 84 производства, где создали почти 6 тыс. рабочих мест.

После выхода на полную мощность эти предприятия смогут ежегодно выпускать продукцию примерно на 1,5 трлн тенге. Около трети объема ориентировано на экспорт.

Отдельное направление связано с развитием производственных кластеров и специальных экономических зон.

На территории 18 СЭЗ реализовано 577 проектов. Общий объем инвестиций достиг 11,1 трлн тенге, создано более 39 тыс. рабочих мест.

Резиденты специальных экономических зон перечислили в бюджет 865,4 млрд тенге налогов. По данным Правительства, эта сумма уже превысила государственные расходы на создание инфраструктуры СЭЗ.

В Правительстве рассчитывают, что дальнейший рост переработки будет опираться на новые производственные цепочки, развитие кластеров, гарантированный спрос, доступ к сырью и запуск новых предприятий.