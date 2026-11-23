В Казахстане производство в обрабатывающей промышленности за январь–октябрь 2026 года выросло на 9,3%. По словам министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева, таких темпов роста в отрасли не было последние 25 лет, передаёт BAQ.KZ.

Об этом министр сообщил во время правительственного часа в Курултае.

«За последние три года объём производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 14,5%. Инвестиции в отрасль за этот период выросли вдвое и достигли 3 трлн тенге. По итогам десяти месяцев текущего года рост производства составил 9,3%. Это самый высокий показатель за последние 25 лет», – сказал Нагаспаев.

Машиностроение: растёт выпуск автомобилей и комплектующих

За последние три года производство в машиностроении выросло на 22,4% и достигло 5,8 трлн тенге. Сейчас на эту отрасль приходится более 17% всей обрабатывающей промышленности Казахстана.

Значительную часть машиностроения занимает производство автомобилей – около 40%.

«Около 40% отрасли приходится на автомобилестроение. Поэтому особое внимание уделяется локализации производства и выпуску автокомпонентов внутри страны», – отметил министр.

По его словам, Казахстан намерен увеличивать производство автомобильных деталей и комплектующих внутри страны.

Химическая промышленность выросла на 22%

Ещё быстрее в этом году росла химическая промышленность. За десять месяцев объём производства увеличился на 22%. Для сравнения: по итогам всего 2025 года рост составлял 10,5%.

В 2026 году в Казахстане запустили производство серной кислоты мощностью 800 тысяч тонн в год. В стране также выпускают полипропилен и работают над проектом по производству полиэтилена.

Следующая задача – не только производить сырьё, но и перерабатывать его в готовые товары.

«Следующая задача – расширение ассортимента химической продукции и углубление переработки сырья. Для этого определены три основных направления: нефтехимия, промышленная химия и биохимия», – сообщил Нагаспаев.

По словам министра, развитие этих направлений должно помочь предприятиям выпускать больше готовой продукции в Казахстане и расширять сотрудничество с отечественными переработчиками.