Промышленность Казахстана показала рекордный рост за 25 лет
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В Казахстане производство в обрабатывающей промышленности за январь–октябрь 2026 года выросло на 9,3%. По словам министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева, таких темпов роста в отрасли не было последние 25 лет, передаёт BAQ.KZ.
Об этом министр сообщил во время правительственного часа в Курултае.
«За последние три года объём производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 14,5%. Инвестиции в отрасль за этот период выросли вдвое и достигли 3 трлн тенге. По итогам десяти месяцев текущего года рост производства составил 9,3%. Это самый высокий показатель за последние 25 лет», – сказал Нагаспаев.
Машиностроение: растёт выпуск автомобилей и комплектующих
За последние три года производство в машиностроении выросло на 22,4% и достигло 5,8 трлн тенге. Сейчас на эту отрасль приходится более 17% всей обрабатывающей промышленности Казахстана.
Значительную часть машиностроения занимает производство автомобилей – около 40%.
«Около 40% отрасли приходится на автомобилестроение. Поэтому особое внимание уделяется локализации производства и выпуску автокомпонентов внутри страны», – отметил министр.
По его словам, Казахстан намерен увеличивать производство автомобильных деталей и комплектующих внутри страны.
Химическая промышленность выросла на 22%
Ещё быстрее в этом году росла химическая промышленность. За десять месяцев объём производства увеличился на 22%. Для сравнения: по итогам всего 2025 года рост составлял 10,5%.
В 2026 году в Казахстане запустили производство серной кислоты мощностью 800 тысяч тонн в год. В стране также выпускают полипропилен и работают над проектом по производству полиэтилена.
Следующая задача – не только производить сырьё, но и перерабатывать его в готовые товары.
«Следующая задача – расширение ассортимента химической продукции и углубление переработки сырья. Для этого определены три основных направления: нефтехимия, промышленная химия и биохимия», – сообщил Нагаспаев.
По словам министра, развитие этих направлений должно помочь предприятиям выпускать больше готовой продукции в Казахстане и расширять сотрудничество с отечественными переработчиками.
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