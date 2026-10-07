The World Financial Review: Как изменилась экономика Казахстана при Токаеве

Казахстан постепенно расширяет инвестиционные возможности за пределами традиционного сырьевого сектора. Обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, сельское хозяйство, цифровизация и развитие частного бизнеса все заметнее дополняют нефтегазовую отрасль как источники экономического роста. Об этом говорится в аналитическом материале британского делового издания The World Financial Review, передает BAQ.KZ.

Авторы отмечают, что природные ресурсы сыграли ключевую роль в становлении экономики Казахстана после обретения независимости. Нефтегазовый сектор привлекал иностранный капитал, обеспечивал экспортные поступления и позволял финансировать крупные инфраструктурные проекты.

Вместе с тем высокая зависимость от сырьевого экспорта десятилетиями делала экономические показатели страны чувствительными к колебаниям мировых цен. Поэтому одним из центральных направлений государственной политики стала диверсификация – развитие обрабатывающей промышленности, модернизация инфраструктуры и расширение частного предпринимательства.

Результаты этих изменений, как отмечает издание, уже отражаются в макроэкономических показателях.

По итогам 2025 года ВВП на душу населения в Казахстане превысил 15 тыс. долларов, увеличившись за семь лет на 52,9%. Валовый приток прямых иностранных инвестиций в 2021–2025 годах составил 114,2 млрд долларов, а за период с 2019 по 2025 год достиг 155,8 млрд долларов.

Для международных инвесторов традиционные преимущества Казахстана – природные ресурсы и расположение между крупнейшими рынками Евразии – теперь дополняются расширением внутреннего рынка, созданием новых производств и развитием транспортной и цифровой инфраструктуры.

Международные институты ожидают дальнейшего роста

The World Financial Review обращает внимание и на оценки международных финансовых институтов.

В сентябре 2026 года Европейский банк реконструкции и развития сохранил прогноз роста экономики Казахстана на уровне 4,7% в 2026 году и 4,5% в 2027-м.

При этом ЕБРР указывает и на риски – возможные перебои в экспорте нефти, изменение внешнего спроса и ситуацию на мировых сырьевых рынках.

Азиатский банк развития также ожидает положительную динамику. По его прогнозу, ВВП Казахстана вырастет на 4,8% в 2026 году и на 4,5% в 2027-м.

Таким образом, оценки двух международных институтов предполагают экономический рост примерно на уровне 4,5–5% в ближайшие два года.

Еще одним ориентиром для инвесторов остаются суверенные кредитные рейтинги.

В августе 2026 года S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный рейтинг Казахстана с BBB− до BBB со стабильным прогнозом.

Агентство отметило значительные внешние резервы страны, устойчивость экономики в условиях глобальной неопределенности и ожидания дальнейшего сокращения ненефтяного бюджетного дефицита.

S&P прогнозирует рост реального ВВП Казахстана на 5,1% в 2026 году и примерно на 4% в среднесрочной перспективе.

Fitch Ratings также подтвердило рейтинг Казахстана на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом. В числе сильных сторон страны агентство называет значительный объем чистых внешних активов и относительно низкий уровень государственного долга.

По оценке Fitch, транспорт, обрабатывающая промышленность и сектор услуг продолжат поддерживать экономическую активность в среднесрочной перспективе.

Обрабатывающая промышленность вышла вперед

Одним из наиболее заметных изменений The World Financial Review называет рост обрабатывающей промышленности.

Ее доля в экономике Казахстана уже превысила долю горнодобывающей отрасли, что авторы материала рассматривают как признак постепенного изменения структуры производства.

За последние семь лет в стране запустили 625 новых промышленных предприятий и создали почти 62 тыс. рабочих мест.

Развитие обрабатывающего сектора открывает дополнительные возможности для международных компаний – от локализации производств и поставок оборудования до участия в региональных производственных цепочках.

Одним из наиболее показательных примеров стала автомобильная промышленность.

За семь лет в Казахстане произвели почти 800 тыс. автомобилей. Расширение производственных мощностей сопровождалось запуском крупных проектов Kia Qazaqstan и Astana Motors Manufacturing Kazakhstan.

Рост автопрома, в свою очередь, создает возможности для развития производства комплектующих, привлечения поставщиков оборудования и технологических компаний.

Чем больше автомобилей производится внутри страны, тем выше потенциал дальнейшей локализации и развития связанных с отраслью производств.

АПК становится еще одним направлением для инвестиций

Значительный инвестиционный потенциал авторы видят и в агропромышленном комплексе.

За семь лет валовая продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства увеличилась в реальном выражении на 24%. В денежном выражении показатель вырос с 5,2 трлн до 9,8 трлн тенге.

Но возможности для инвесторов, как отмечается в статье, связаны не только с увеличением самого производства.

Дополнительный потенциал есть в переработке сельскохозяйственной продукции, хранении, логистике, сельхозтехнике и внедрении современных технологий.

Международный бизнес может рассматривать Казахстан не только как рынок сбыта, но и как площадку для создания производств, ориентированных на экспорт.

В МСБ заняты 4,5 млн человек

Параллельно расширяется внутренний рынок и предпринимательская база.

За последние семь лет занятость в малом и среднем бизнесе выросла на 31,3% и в 2025 году достигла 4,5 млн человек.

Рост связан с увеличением числа индивидуальных предпринимателей и малых компаний.

Расширение предпринимательского сектора означает больше возможностей для формирования локальных цепочек поставок, поиска партнеров и выхода новых компаний на внутренний рынок.

Чем крупнее становится экономика, тем выше спрос на оборудование, современные технологии, финансовые и профессиональные услуги.

Еще одним показателем расширения внутреннего рынка стала строительная отрасль.

За семь лет в Казахстане ввели в эксплуатацию 118,3 млн квадратных метров жилья. Это, в свою очередь, увеличивает спрос на строительные материалы, инженерное оборудование, технологии и сопутствующие услуги.

Авторы материала также отмечают, что дальнейшее развитие предпринимательства связано с защитой частной собственности, усилением конкуренции, сокращением административных барьеров и уменьшением присутствия государства в экономике.

Казахстан укрепляет роль транзитного хаба

Еще одно важное направление – транспорт и логистика.

Географическое положение Казахстана между крупнейшими экономическими центрами Евразии приобретает все большее значение по мере развития транспортной инфраструктуры и расширения международной торговли.

За семь лет в стране построили и отремонтировали 36,3 тыс. км автомобильных дорог.

Кроме того, было построено и модернизировано около 5 тыс. км железнодорожных путей, а строительно-монтажные работы завершены на 110 железнодорожных станциях.

The World Financial Review отмечает, что развитие транспортной сети усиливает позиции Казахстана как транзитно-логистического хаба.

Для международного бизнеса это создает возможность размещать распределительные центры, организовывать региональные поставки и включать казахстанские предприятия в международные цепочки создания стоимости.

Рост инфраструктуры сопровождается и расширением внешней торговли.

В 2025 году внешнеторговый оборот Казахстана товарами и услугами превысил 170 млрд долларов. За пять лет показатель вырос на 40,5%.

В 2026 году Казахстан и ЕБРР подписали новое пятилетнее соглашение, рассчитанное до 2030 года.

Оно предусматривает сотрудничество в развитии частного сектора, устойчивой инфраструктуры, цифровизации и финансового рынка, а также дальнейшее укрепление Казахстана как регионального торгово-логистического хаба.

Сочетание транспортной инфраструктуры и растущих торговых потоков расширяет возможности в логистике, складировании, транспортных услугах и экспортно-ориентированном производстве.

Цифровизация становится экономическим фактором

Еще одним долгосрочным преимуществом Казахстана The World Financial Review называет цифровизацию.

В стране более 90,3% государственных услуг предоставляются в электронном виде. Число видов электронных услуг выросло с 657 в 2021 году до 1 333 в 2026-м.

Доступ к интернету имеют 97,5% населения.

Для бизнеса это означает более простое взаимодействие с государственными органами, а высокий уровень проникновения интернета создает условия для развития электронной коммерции, финтеха и других цифровых сервисов.

Для Казахстана с его большой территорией цифровизация имеет еще одно значение – позволяет сокращать расстояние между гражданами, бизнесом и государством и снижать стоимость доступа к услугам.

В Global Innovation Index 2025 Всемирная организация интеллектуальной собственности поставила Казахстан на десятое место в мире по показателю «Онлайн-сервисы правительства».

Расходы на исследования выросли почти в шесть раз

Экономическая модернизация требует не только инфраструктуры и капитала, но и квалифицированных кадров.

Внутренние расходы Казахстана на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы выросли с 42,3 млрд тенге в 2019 году до 252,5 млрд тенге в 2025-м.

То есть за шесть лет расходы увеличились почти в шесть раз.

Одновременно развивается сотрудничество с зарубежными университетами. В Казахстане работают 32 филиала иностранных вузов, а также реализуются другие формы стратегического партнерства.

В долгосрочной перспективе это должно создать кадровую базу для привлечения инвестиций в технологичные и наукоемкие отрасли.

Внешняя долговая нагрузка снизилась

The World Financial Review обращает внимание еще на один показатель – отношение внешнего долга к размеру экономики.

За пять лет отношение внешнего долга к ВВП снизилось с 83,1% до 59,4%.

Это означает уменьшение относительной долговой нагрузки на фоне роста экономики.

При этом авторы статьи не называют переход к диверсифицированной модели завершенным процессом.

Наоборот, речь идет о долгосрочной трансформации, которая должна продолжаться одновременно по нескольким направлениям – промышленность, инфраструктура, частный сектор, цифровизация и человеческий капитал.

Эта задача отражена и в международном сотрудничестве страны.

Новая Страновая рамочная программа Всемирного банка на 2026–2031 годы предусматривает развитие инфраструктуры, повышение устойчивости экономики и создание более благоприятных условий для производительного и инновационного частного сектора.

Среди ключевых приоритетов – расширение участия частного капитала и снижение зависимости экономического роста от добывающих отраслей.

Таким образом, нефтегазовый сектор по-прежнему остается важной частью экономики Казахстана, однако инвестиционное предложение страны постепенно становится шире. Обрабатывающая промышленность, логистика, АПК, цифровые сервисы и новые технологии формируют направления, которые могут привлекать международный капитал уже не только благодаря природным ресурсам.

И от того, насколько последовательно будет продолжаться эта трансформация, зависит способность Казахстана использовать накопленный инвестиционный и ресурсный потенциал для развития новых отраслей и повышения конкурентоспособности экономики.