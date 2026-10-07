Обращения граждан сможет рассматривать совет при Курултае
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Совет по взаимодействию с маслихатами при Курултае сможет рассматривать обращения как местных представительных органов, так и граждан. Об этом депутат Илья Теренченко сообщил на брифинге после пленарного заседания, передает BAQ.KZ.
По его словам, ограничений по приёму обращений от жителей нет. При этом основной акцент будет сделан на взаимодействии через маслихаты, которые представляют интересы населения городов, областей и районов.
«Никаких ограничений в этой части нет. Обращения могут поступать как от маслихатов, так и от граждан», – сказал депутат.
Теренченко пояснил, что схожие вопросы, возникающие в разных регионах, целесообразно рассматривать комплексно. Возможность рассмотрения отдельных обращений граждан также планируют предусмотреть в положении о совете.
Журналисты уточнили, будет ли общественности доступна информация о предложениях маслихатов и результатах их рассмотрения. По словам депутата, сведения о работе совета будут размещаться на сайте Курултая. Он также выразил мнение, что маслихаты будут освещать эту работу на своих страницах.
«Мы сделаем эту работу максимально доступной и прозрачной, чтобы вся информация о работе совета предоставлялась средствам массовой информации», – заверил Теренченко.
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