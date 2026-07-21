Обратная связь между государством и гражданами будет усилена – Ластаев

Значение новой Конституции зависит от того, насколько последовательно ее положения будут реализовываться в повседневной жизни граждан. Об этом заявил уполномоченный по правам человека Артур Ластаев на круглом столе, посвященном реализации Основного закона, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам спикера, Конституция имеет важное значение для обновления страны, укрепления принципов справедливости, законности и приоритета прав человека.

"Основной закон закрепит права человека как высшую ценность государства, а уважение достоинства личности, достоинства человека, верховенство закона, справедливое правосудие – в качестве фундаментальных принципов развития нашего государства", – отметил Артур Ластаев.

При этом, подчеркнул он, содержание Конституции само по себе не гарантирует изменения в обществе. Важно, чтобы закрепленные в ней нормы применялись на практике.

"Однако значение Конституции определяется не только или не столько ее содержанием, но и тем, насколько последовательно ее положения находят отражение в реальной, обычной жизни каждого человека. Для этого уже приняты ключевые конституционные законы", – сказал спикер.

Ластаев также обратил внимание на учреждение Қазақстан Халық Кеңесі. Новый институт получил конституционный статус высшего консультативного органа, представляющего интересы общества.

"Теперь диалог гражданского общества с государством стал встроенным в конституционную архитектуру. Это усилит обратную связь между государством и гражданами", – заявил он.

Вместе с тем, по мнению спикера, взаимодействие общества и государства не должно ограничиваться только одной площадкой. Необходимо шире вовлекать граждан в деятельность органов общественного участия, которые должны стать эффективным мостом между государством и обществом.