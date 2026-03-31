Цифровые технологии все активнее меняют систему образования в Казахстане – от подготовки к экзаменам до найма педагогов и управления школами. В 2026 году этот процесс выходит на новый уровень, затрагивая не только учеников, но и саму работу учителей.

В Казахстане цифровизация постепенно охватывает все ключевые сферы, включая образование. Переход в онлайн-формат позволяет упростить повседневные процессы, повысить доступность услуг и улучшить качество управления. За последние годы образовательные технологии стали важной частью системы, обеспечивая автоматизацию и прозрачность многих процессов.

Цифровизация охватывает всю систему образования

Среди ключевых трендов развития отрасли в 2026 году выделяются персонализация обучения, расширение доступа к знаниям с использованием искусственного интеллекта и повышение эффективности работы педагогов за счет цифровых инструментов. Эти изменения формируют новую модель образования, ориентированную на гибкость и результат.

Одним из важных направлений стало развитие инструментов подготовки к международным и национальным исследованиям. Системы позволяют учащимся тренироваться, знакомиться с форматом экзаменов, проходить пробные тесты и получать обратную связь. При этом школы получают автоматизированные отчеты, позволяющие отслеживать прогресс учеников и оперативно выявлять слабые места.

Учителя под нагрузкой и роль технологий

Однако ключевой проблемой системы образования остается высокая нагрузка на педагогов. Помимо преподавания, учителя выполняют значительный объем административной работы–ведут документацию, готовят отчеты и взаимодействуют с различными структурами.

«Мои представления о школе изменились после того, как я стала развивать продукт – говоря образно, у меня спали розовые очки. Я провожу исследования, из-за чего много беседую с учителями и методистами из управлений образования. И понимаю, насколько большой объем задач лежит на плечах одного педагога – и обучение, и заполнение бумаг, и сдача отчетов. К сожалению, люди со стороны думают: ну что там сложного, подготовился к уроку и обучил детей. А если углубиться, то можно увидеть, как много педагоги делают каждый день, и главная задача нашего продукта–снять с них часть рутины, а не загрузить еще больше», – отмечает продакт-менеджер BilimCenter Зауре Манап.

Цифровые решения позволяют автоматизировать значительную часть этих процессов, снижая бюрократическую нагрузку и высвобождая время для работы с учениками.

Параллельно развивается направление, связанное с автоматизацией управленческих процессов в образовании. Современные системы охватывают дошкольное, школьное и дополнительное образование, а также процессы зачисления, найма педагогов, аттестации и документооборота.

Особое значение имеет повышение прозрачности. Внедрение цифровых инструментов позволяет минимизировать влияние человеческого фактора и снижает риски коррупции в чувствительных процессах.

«Когда мы начинали развивать цифровые решения, на нас повлиял громкий кейс, в котором от учителя при трудоустройстве требовали взятку в размере 1,5 миллиона тенге, а зарплата при этом составляла 154 тысячи. Мы обратили на это внимание и решили сделать процесс найма максимально прозрачным и честным, чтобы никто не мог со стороны влиять на окончательное решение. К таким же показателям мы стремились и в процессах зачисления детей в школы и детские сады», – подчеркнул руководитель Smartnation Ермек Каменов.

Кроме того, цифровизация помогает разгрузить государственные органы за счет сокращения потока обращений и оптимизации процедур. При этом разработчики подчеркивают, что важна не только технологическая часть, но и решение реальных проблем пользователей.

Как отмечает Ермек Каменов, если со сферой сложно взаимодействовать, то за этим всегда стоят реальные сложности, которые и нужно решать в первую очередь. Например, если у методистов есть трудности с организацией каких-либо процессов, это не просто фиксируется, а выясняется источник проблемы и разрабатывается конкретное решение.

Аналитика и ИИ как основа новой модели образования

Ключевым элементом трансформации становится аналитика. Современные системы позволяют отслеживать качество знаний и успеваемость на уровне региона, школы, класса и даже конкретного ученика. Это дает возможность оперативно выявлять проблемы и принимать точечные управленческие решения.

«Один из наших ключевых принципов – меньше рутины для педагогов. Сейчас, на мой взгляд, учителя вынуждены тратить очень много времени на бюрократические задачи. Поэтому мы стараемся максимально освободить их от бумажной работы, чтобы они могли больше внимания уделять ученикам и самому обучению. Еще одна наша большая цель – дать системе образования прозрачные данные и качественную аналитику. Это позволит быстрее видеть, где возникают проблемы, например, в конкретной школе или регионе, и своевременно на них реагировать», – отметил Lead Product Manager BilimClass Фархат Усен.

Отдельное внимание уделяется удобству использования цифровых систем. Разработчики стремятся минимизировать время на ввод данных и постоянно дорабатывают функционал на основе обратной связи пользователей. В долгосрочной перспективе эксперты прогнозируют дальнейшее развитие гибридной модели образования.

Таким образом, цифровизация становится не просто инструментом модернизации, а фундаментальным фактором изменения всей системы образования. Она формирует более прозрачную, гибкую и ориентированную на результат модель, в центре которой находятся потребности ученика и эффективность работы педагога.