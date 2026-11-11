Образование, культура и спорт: о чём говорили представители республиканской группы с жителями ЗКО

От подготовки востребованных специалистов до поддержки молодых талантов и развития параспорта — в Западно-Казахстанской области обсудили вопросы, которые напрямую связаны с повседневной жизнью региона. В центре внимания оказались приоритеты развития страны, обозначенные в Послании Президента Казахстана.

11 ноября в ЗКО прошла серия встреч республиканской информационно-разъяснительной группы. В её состав вошли вице-министр энергетики Кайырхан Туктышбаев, член Қазақстан Халық Кеңесі Мурат Мукаев, депутат Курултая Снежанна Имашева и вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.

Одной из площадок для открытого диалога стал Казахский университет инновационных и телекоммуникационных систем. Здесь представители группы встретились с преподавателями и студентами. Обсуждали, насколько современное образование отвечает требованиям рынка труда, какие компетенции необходимы будущим специалистам и какую роль молодёжь может играть в развитии страны.

Отдельно затронули вопросы качества образовательных программ, профессиональной подготовки и создания условий для реализации потенциала молодых специалистов. Не обошли стороной и гражданскую ответственность молодёжи, её участие в общественной жизни.

Следующей площадкой стал креативный хаб «Ozge Epic», где состоялась встреча с представителями культурной отрасли. Разговор шёл о поддержке творческих инициатив, сохранении национальных ценностей и развитии креативных индустрий.

Участники обсудили, как продвигать отечественный культурный продукт, помогать талантливым молодым авторам и сохранять историко-культурное наследие. Особое внимание уделили роли культуры в формировании национальной идентичности.

Ещё одна встреча прошла в спортивном комплексе для лиц с ограниченными возможностями. Здесь в центре внимания оказались доступность спортивной инфраструктуры, развитие массового и профессионального спорта, поддержка параспортсменов и популяризация здорового образа жизни.

Участники подчеркнули важность равных возможностей для занятий спортом, обновления материально-технической базы и поддержки спортсменов, представляющих регион на республиканских и международных соревнованиях.

Все встречи прошли в формате открытого диалога: жители могли задавать вопросы, высказывать предложения и делиться мнениями. Представители республиканской группы, в свою очередь, разъяснили основные положения Послания Главы государства и обозначили задачи государственной политики в обсуждаемых сферах.

Подобные встречи призваны наладить прямую связь между центральными государственными органами и жителями регионов, чтобы обсуждение стратегических инициатив не ограничивалось официальными документами, а затрагивало конкретные вопросы образования, культуры, спорта и общественной жизни.