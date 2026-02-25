Более 88% договоров ГЧП приходится на сферы образования, здравоохранения, соцуслуги, энергетику и ЖКХ, передает BAQ.KZ.

Такие цифры на пресс-конференции в СЦК озвучил председатель правления Казахстанского центра государственно-частного партнерства МНЭ РК Аслан Калигазин.

Он сообщил, что за прошедшие годы в Казахстане заключено 1 257 договоров ГЧП и концессии на сумму 3,6 трлн тенге: 697 договоров - действующие, по 411 – реализация завершена, 149 договоров расторгнуты. При этом только 17 проектов на сумму 1,8 трлн тенге относятся к республиканскому уровню. Остальные 1 240 проектов имеют местное значение и совокупную стоимость более 1,7 трлн тенге.

– Более 88% заключенных договоров ГЧП приходится на сферы образования, здравоохранения и социальных услуг, а также энергетики и ЖКХ. Если исходить из суммы договоров, то 27% относятся к транспорту и строительству инфраструктуры. Это самые масштабные по денежным вливаниям проекты, – сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, в настоящее время значительную часть портфеля составляют не школьные столовые и детские сады, а комплексные инфраструктурные проекты. Среди них – индустриальные парки, многопрофильные больницы, высокотехнологичные медицинские учреждения, такие как центр ядерной медицины, системы уличного освещения и др. Кроме того, появляются проекты, реализуемые на основе искусственного интеллекта.

По словам председателя правления Казахстанского центра государственно-частного партнерства МНЭ РК Аслана Калигазина, с введением рейтинга регионы стали активнее вести мониторинг своих проектов, систематизировали документацию, сделали упор на привлечение инвестиций.