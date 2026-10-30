Образовательным организациям области Улытау подарят 100 3D-принтеров
Оборудование позволит создавать учебные модели и реализовывать практические проекты.
30 Октября 2026, 22:13
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30 Октября 2026, 22:1330 Октября 2026, 22:13
195Фото: Акимат области Улытау
Команда выпускников Назарбаев Интеллектуальной школы выступила с инициативой передать образовательным организациям области Улытау 100 высокоскоростных 3D-принтеров Bambu Lab A1 mini.
Инициативу возглавил основатель компаний CYBERPACK AI и Rolab Сабыржан Мустафин. В команду также вошли финансовый директор CYBERPACK AI Мансур Ахмеров, технический директор Әділет Саду и директор по маркетингу Дамир Дәуренұлы.
Напомним, что в области работают 86 школ, в том числе одна частная, и 14 колледжей. Оснащение организаций современным оборудованием расширит возможности применения новых технологий в учебном процессе.
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