Обрушение фасада не было внезапным: прокурор огласила детали дела Улданы Мырзуан

В суде Астаны прокурор Саяжан Серикова огласила обвинительный акт по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан. Председатель ОСИ Сауле Жубаниязова обвиняется по статье 254 Уголовного кодекса РК, передает корреспондент BAQ.KZ.

Согласно обвинительному акту, многоквартирный жилой дом по проспекту Тауелсиздик, 24Б был введен в эксплуатацию 2 февраля 2005 года. Фасад дома относится к общему имуществу объекта кондоминиума, за надлежащее содержание и безопасную эксплуатацию которого отвечает орган управления.

Как сообщила прокурор, с 12 мая 2025 года председателем ОСИ дома являлась Сауле Жубаниязова. В силу должностных обязанностей она должна была контролировать техническое состояние общего имущества и принимать меры для его безопасной эксплуатации.

В материалах дела имеется техническое заключение по обследованию дома, выполненное в 2017 году. Согласно документу, общий физический износ здания на тот момент составлял 31%. Хотя общее техническое состояние дома оценивалось как удовлетворительное, специалисты указали на необходимость ремонта фасада, цоколя, кровли, внутренней отделки лестничных клеток и инженерных коммуникаций.

«Несмотря на это, в период исполнения обязанностей председателя ОСИ с 12 мая по 8 ноября 2025 года Жубаниязова, проявляя недобросовестное и небрежное отношение к возложенным на нее обязанностям, не обеспечила проведение надлежащих визуальных осмотров технического состояния фасада здания, своевременное выявление его дефектов и аварийно-опасных участков. Не инициировала проведение необходимого технического обследования, а также не организовала принятие соответствующих ремонтно-восстановительных мер. В результате указанные дефекты своевременно выявлены и устранены не были», — огласила прокурор Саяжан Серикова.

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, обрушение фасада, по версии следствия, имело не внезапный, а прогрессирующий характер. В обвинительном акте говорится, что постепенно происходило разрушение облицовочных слоев, появлялись деформации, кладка подвергалась намоканию и промерзанию, а прочность сцепления облицовки со стеной снижалась.

«Характер установленных повреждений, согласно выводам экспертизы, не свидетельствовал о внезапном разрушении без предшествующих признаков. Имевшиеся дефекты носили длительный характер и могли быть обнаружены при проведении надлежащих визуальных осмотров технического состояния общего имущества с последующим принятием мер по их устранению», — следует из обвинительного акта.

8 ноября 2025 года около 10:40 произошло обрушение фрагментов облицовочной кладки фасада. В результате находившиеся возле здания люди получили травмы различной степени тяжести.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. Во время оказания помощи пострадавшим произошло повторное обрушение части фасада. Фельдшер Улдана Мырзуан получила открытую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, кровоизлияния и ушиб головного мозга.

«Наиболее тяжкие последствия наступили для фельдшера скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан, которая прибыла на место происшествия для оказания медицинской помощи пострадавшим. В момент оказания помощи произошло последующее обрушение элемента фасада, в результате которого Мырзуан получила открытую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа, кровоизлияниями и ушибом головного мозга. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученных повреждений она скончалась в медицинском учреждении, не приходя в сознание», — зачитала Саяжан Серикова.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, полученные Улданой Мырзуан повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью по критерию опасности для жизни.

Суд продолжает рассмотрение уголовного дела. Вину и ответственность подсудимой предстоит установить суду по итогам исследования представленных доказательств.