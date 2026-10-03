Обрушение произошло на шахте в России: погиб человек

На шахте «Черемуховская-Глубокая» в Свердловской области России произошло локальное обрушение горной породы, в результате которого погиб один человек.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, обрушение произошло на горизонте 1 040 метров.

Из-под завала специализированная служба извлекла тело мужчины без признаков жизни.

Работы временно приостановлены только на участке, где произошло обрушение.

Прокуратура проводит надзорные мероприятия, в рамках которых будет дана оценка соблюдению требований техники безопасности при проведении горных работ и норм охраны труда.