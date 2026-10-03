Обрушение произошло на шахте в России: погиб человек
Горная порода обрушилась на глубине 1 040 метров, спасатели извлекли тело погибшего.
3 Октября 2026, 17:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
3 Октября 2026, 17:183 Октября 2026, 17:18
195Фото: Report
На шахте «Черемуховская-Глубокая» в Свердловской области России произошло локальное обрушение горной породы, в результате которого погиб один человек.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, обрушение произошло на горизонте 1 040 метров.
Из-под завала специализированная служба извлекла тело мужчины без признаков жизни.
Работы временно приостановлены только на участке, где произошло обрушение.
Прокуратура проводит надзорные мероприятия, в рамках которых будет дана оценка соблюдению требований техники безопасности при проведении горных работ и норм охраны труда.
Самое читаемое
- Снег, морозы и ветер до 30 м/с: резкое похолодание идет на Казахстан
- Какие требования предъявляются к водителям такси и что должны проверять агрегаторы?
- Опыт против молодости: эксперт оценил шансы Алимханулы в бою с Банком
- Кому придется платить больше за обязательную страховку жилья в Казахстане
- Более 10 тысяч человек уже посетили Digital Bridge 2026 в Астане