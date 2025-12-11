В регионе Кахамарка на севере Перу произошла трагедия, унесшая жизни двух шахтёров, передает BAQ.KZ со ссылкой на El Comercio Peru.

Обрушение угольной шахты глубиной около 200 метров в населённом пункте Росаспампа стало причиной гибели отца и сына, а ещё один рабочий более 17 часов оставался заблокированным под землёй. Лишь после длительной спасательной операции его удалось извлечь и доставить в медицинское учреждение.

Инцидент произошёл вечером 9 декабря. Первые сообщения об обрушении поступили в местные службы около 19:00. Жители общины Чалмарка, где уголь добывают традиционными методами, первыми пришли на помощь. Они начали импровизированную спасательную операцию, используя подручные инструменты — верёвки, ведра и кирки. Их поддержали рондерос, волонтёры, а затем и сотрудники Национальной полиции Перу.

Однако нестабильность грунта не позволяла спасателям быстро добраться до забоя. Работы осложнялись риском новых обрушений, поэтому поиски велись вручную, с предельной осторожностью. Местные жители и родственники пострадавших создали пункты поддержки и предоставили инструменты для продолжения раскопок.

По мере продвижения спасатели извлекли тела двух погибших — Анхеля Лумбы Уакаля и его сына Паскуаля Сааведры Ойоса. Третий шахтёр, Роман Лумба Эррера, был найден живым и передан медикам. Его состояние оценивается как стабильное.

На месте происшествия продолжают работать полиция и прокуратура, которые должны установить причину обрушения. Пока неизвестно, велась ли добыча угля официально или шахтёры работали нелегально — следствие рассматривает обе версии.

Трагедия в Чоте вновь обнажила опасные условия труда в небольших горнодобывающих общинах Перу, где люди зачастую работают без должной техники безопасности, полагаясь на методы, передающиеся из поколения в поколение.