В Венесуэле произошла трагедия: в результате обрушения золоторудной шахты погибли как минимум 14 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал ABC News. Катастрофа произошла из-за сильных проливных дождей в юго-восточном регионе страны.

Обрушение случилось в районе Эль-Кальяо, где работают поисково-спасательные отряды, продолжающие поиски возможных выживших. Число жертв может увеличиться, так как спасатели продолжают работать на месте происшествия.