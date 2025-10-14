  • 14 Октября, 17:50

Обрушение шахты в Венесуэле унесло жизни 14 человек

Сегодня, 17:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Global Look Press/Juan Carlos Hernandez Сегодня, 17:26
Сегодня, 17:26
47
Фото: Global Look Press/Juan Carlos Hernandez

В Венесуэле произошла трагедия: в результате обрушения золоторудной шахты погибли как минимум 14 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал ABC News. Катастрофа произошла из-за сильных проливных дождей в юго-восточном регионе страны.

Обрушение случилось в районе Эль-Кальяо, где работают поисково-спасательные отряды, продолжающие поиски возможных выживших. Число жертв может увеличиться, так как спасатели продолжают работать на месте происшествия.

 

Самое читаемое

Наверх