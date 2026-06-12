Общая ответственность за будущее государства – в AMANAT заявили о присоединении к партии «Әділет»

На XXVI съезде партии AMANAT, проходящем в Астане, была озвучена инициатива по присоединению партии «Әділет» к AMANAT, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Ряд депутатов, участвовавших в работе съезда, поддержали присоединение партии.

В ходе съезда были рассмотрены итоги работы Политического совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии, а также обсуждены дальнейшие направления деятельности партии.

Председатель Павлодарского областного маслихата Илья Теренченко отметил, что новая Конституция сформировала прочную правовую основу для дальнейшего развития страны. Вместе с тем он подчеркнул, что успех реформ во многом зависит от их последовательной и системной реализации в регионах. По его словам, особое значение имеют консолидация усилий государственных институтов, политических партий и гражданского общества вокруг общенациональных задач, а также сохранение ответственности и единства.

В свою очередь член фракции партии в Мажилисе Парламента Нурсултан Байтилесов заявил, что проводимые в стране реформы открыли новые возможности для молодежи. По его мнению, сегодня молодые люди активно участвуют не только в общественных инициативах, но и в законодательном процессе. Он назвал молодежь одной из ключевых движущих сил политической модернизации и дальнейшего развития Казахстана.

Директор Восточно-Казахстанского областного многопрофильного медицинского центра, председатель первичной партийной организации Гульмира Сагидуллина рассказала о работе первичной партийной организации по реализации социальных и благотворительных проектов, поддержке семей, молодежи, ветеранов и граждан с особыми потребностями.

Участники съезда подчеркнули важность дальнейшего продолжения реформ, укрепления общественного согласия и консолидации усилий в интересах государства и граждан. Также представители партии AMANAT выступили с заявлением об объединении с партией «Әділет», отметив, что этот шаг позволит более эффективно реализовывать стратегические задачи развития страны, а также усилить накопленный опыт, кадровый и общественный потенциал на пути построения Справедливого и Прогрессивного Казахстана.