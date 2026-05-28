Стоимость строительства первой АЭС в Казахстане составит 16,4 млрд долларов — Саткалиев

Общая стоимость строительства первой атомной электростанции в Казахстане предварительно оценивается в 16,4 млрд долларов. Об этом сообщил председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы агентства, финансирование проекта планируется осуществлять за счет межгосударственного экспортного кредита России.

"Речь идет о межгосударственном экспортном кредите Российской Федерации Правительству Республики Казахстан. Часть параметров является предметом договоренности между минфинами двух государств", - сказал Саткалиев.

Он отметил, что кредит будет долгосрочным и выгодным для Казахстана.

"Это длинный кредит. Очень выгодный для Казахстана по параметрам", - заявил председатель агентства.

"Основная часть средств — порядка 14,4 млрд долларов — направляется на строительство энергоблоков, еще около 2 млрд долларов — на инфраструктуру, системы безопасности и топливо на гарантийный период. Общий объем проекта составляет примерно 16,4 млрд долларов", - отметил он.

По его словам, инженерные изыскания на площадке уже начались. Начало строительства запланировано на 2027 год.

"Согласно нашему плану, 2027 год определен датой начала строительства, перехода на площадку строительства", - сказал Саткалиев.

Ввод первого блока АЭС ожидается в 2034 году - через семь лет после заливки первого бетона.