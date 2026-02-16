Общенациональная Коалиция призвала жителей Жамбылской области прийти на референдум
Общенациональная Коалиция «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» во главе с Председателем Мажилиса Ерланом Кошановым прибыла в Жамбылскую область, передает BAQ.KZ.
В регионе члены Коалиции поговорили с общественностью, молодежью, трудовыми коллективами и представителями малого бизнеса. Участники встреч отметили, что новая Конституция отвечает долгосрочным национальным интересам страны.
На встрече с общественностью в историко-культурном комплексе «Көне Тараз» собрались порядка 500 жителей области – представители интеллигенции, ветераны, медицинские работники, педагоги и другие.
Выступая перед собравшимися, Ерлан Кошанов подчеркнул, что основы новой Конституции начали формироваться с момента вступления Президента Касым-Жомарта Токаева в должность, а сам проект стал результатом широкого общественного диалога.
«Референдум подчеркнёт единство и целостность нашей нации. Это показывает, что Президент опирается на народ, а народ доверяет Президенту. И в мире немало примеров, когда референдум сыграл решающую роль в развитии страны. Например, референдум по Конституции в Швейцарии в XIX веке, референдум во Франции по созданию Пятой республики вошли в мировую историю. Я считаю, что наш предстоящий референдум тоже станет историческим событием, которое золотыми буквами будет вписано в историю страны. Поэтому выбор и окончательное решение – за вами», – сказал он.
Спикер Мажилиса особо отметил активную гражданскую позицию жителей области и их последовательную поддержку реформ и политики Главы государства. Он подчеркнул, что в проекте новой Конституции каждый может найти ответы на важные для себя вопросы. В его основе закреплён принцип «не человек для государства, а государство для человека».
Участники встречи обратили внимание на близкие каждому казахстанцу ценности: Справедливый Казахстан, Закон и Порядок, Адал азамат, Таза Қазақстан. А реализованный на практике президентский принцип «вместе с народом» позволил жителям страны осознать свою реальную роль в формировании будущего нашего государства.
В ходе встречи члены Коалиции рассказали о ключевых новеллах проекта Новой Конституции.
В свою очередь депутат Мажилиса Айдос Сарым в своём выступлении подчеркнул, что мир переживает период серьёзных геополитических изменений, прежний международный порядок уходит, и государства вынуждены адаптироваться к новой реальности. По его словам, именно в таких условиях важно заранее укреплять внутреннюю устойчивость страны и обеспечивать стабильность через системные реформы.
В Таразе также прошла встреча со студенческой молодежью, в которой приняли участие более 500 человек – лидеры молодежных организаций, активисты и представители студенческого самоуправления.
На производственной площадке ТОО «Казфосфат» члены Коалиции встретились с трудовым коллективом предприятия.
В селе Аса состоялась встреча с участниками проекта «Қарызсыз қоғам» – представителями малого и микробизнеса, самозанятыми и сельскими жителями. Депутат Мажилиса и руководитель проекта Даулет Мукаев отметил, что реализация этой инициативы ясно показала, как предоставление знаний и поддержка помогает людям самостоятельно менять свою жизнь.
В этот же день состоялась встреча с коллективом фармацевтического завода Super-pharm, сотрудники которого заявили о важность предстоящего референдума.
По итогам встреч жители Жамбылской области выразили готовность внести свой вклад в построение Сильного, Справедливого и Прогрессивного Казахстана.
Напомним, что Общенациональная Коалиция «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» была создана 13 февраля т.г. В её состав вошли 5 политических партий и порядка 300 общественных организаций, объединяющих около 5 миллионов казахстанцев.