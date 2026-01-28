Регулярное участие в воспитании внуков может замедлять снижение когнитивных функций у людей старше 50 лет, сообщает BAQ.kz со ссылкой Psychology and Aging.

К такому выводу пришли ученые Тилбургского университета, проанализировав данные почти трех тысяч участников Английского продольного исследования старения.

Исследование показало: пожилые люди, которые регулярно общаются и помогают с внуками, в среднем лучше справляются с заданиями на память и речь. При этом решающим оказался не объем помощи, а сам факт постоянной вовлеченности.

Наиболее выраженный эффект наблюдался у бабушек — у них когнитивные показатели снижались медленнее. Ученые отмечают, что положительное влияние связано с умственной активностью, эмоциональным контактом и ощущением собственной значимости.

Авторы подчеркивают: польза проявляется при добровольной и спокойной семейной вовлеченности. Уход за детьми в условиях стресса может, напротив, становиться дополнительной нагрузкой.