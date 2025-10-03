Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов обсудил реализацию инициатив Президента и повестку на предстоящий период с членами Общественной палаты. В мероприятии принял участие Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев, передает BAQ.kz.

В своем выступлении Ерлан Кошанов акцентировал внимание на законотворческой работе в свете реализации реформ и инициатив Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученных в недавнем Послании. В частности, Спикер Мажилиса отметил, что одним из главных национальных приоритетов страны на сегодня является цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта – вопросы, которые Президент держит на личном контроле.

Председатель Мажилиса напомнил, что недавно депутаты приняли закон об искусственном интеллекте, провели Парламентские слушания, а сейчас активно работают над Цифровым кодексом. Этот документ объединит в себе всё цифровое регулирование. Поэтому Ерлан Кошанов предложил одно из первых заседаний Общественной палаты посвятить именно этому вопросу.

Еще одной важной задачей он обозначил инициативу о переходе к однопалатному Парламенту.

– Вы хорошо знаете, что Глава государства поставил задачу всестороннего обсуждения предстоящей парламентской реформы. Предлагаю запустить официальную дискуссию под эгидой Палаты, чтобы избежать фрагментарности и обеспечить прозрачность и открытость процесса. Именно Общественная палата должна дать старт общенациональной дискуссии и поддержать данную инициативу, - заявил Ерлан Кошанов.

При этом он напомнил, что положение Общественной палаты предусматривает формат общественных слушаний, и предложил провести их с участием широкого круга общественности, депутатов маслихатов, членов Общественных советов из регионов и экспертов.

Кроме того, Спикер Мажилиса обратил внимание членов Общественной палаты на задачу Главы государства по проведению ревизии действующего законодательства в сфере бизнеса, а также предложил глубже изучить текущие демографические тенденции в стране. При этом он отметил, что итогом работы по этим направлениям должны стать конкретные предложения по улучшению законодательной базы для предпринимателей.

Говоря о результатах работы Палаты, Спикер Мажилиса отметил, что сегодня в Общественной палате выстроена комплексная, системная работа. Сегодня это уже не только обсуждение принимаемых Мажилисом законов, но и действенный анализ результатов их работы на практике. Следующим шагом он назвал изучение причин, почему одни законы реально работают, а другие – остаются на бумаге. В качестве примеров Спикер привел закон об электросамокатах и запрет на кальяны.

– Получается парадокс – закон есть, но он не исполняется. И это уже не просто юридическая, а социальная проблема. Люди теряют доверие к правовым нормам, когда видят, что запреты игнорируются без последствий. Поэтому считаю правильным, если Общественная палата займётся анализом неработающих, можно сказать "мертвых норм" в законах. Это позволит своевременно выявлять слабые места законодательства и предлагать меры по их устранению, – заключил Председатель Мажилиса.

В ходе обсуждения члены Общественной палаты также подняли актуальные темы. В частности, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев поднял вопросы принятия отдельного закона о местном самоуправлении, разграничения влияния областных и районных акимов, создания правовых условий для дальнейшего развития политических партий. Аналитик Наталья Малярчук озвучила проблему отсутствия системности в законотворческом процессе, отметив, что большинство законопроектов приходят в Мажилис недостаточно доработанными. По мнению эксперта, это затрудняет работу над документами и сказывается на их качестве. Политолог Данияр Ашимбаев выразил свое мнение о частых внесениях поправок в действующее законодательство, предложив более тщательное и открытое обсуждение НПА на этапах их инициирования и принятия.

С предложениями выступили также члены Общественной палаты Светлана Романовская, Амиржан Косанов, Марат Шибутов, Зауреш Батталова, Алтынай Кобеева, Гульмира Байгабулова, Ерлан Смайлов, Бурихан Нурмухамедов, Александр Данилов, Айбек Кумисбеков.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что все озвученные идеи и предложения будут учтены в дальнейшей работе Палаты.

