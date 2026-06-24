Общественная палата при Мажилисе завершила работу восьмого созыва

В Казахстане завершилась работа Общественной палаты при Мажилисе.

На итоговом заседании Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поблагодарил членов Палаты за активное и плодотворное участие в законотворческой работе и отметил главные достижения за прошедшее время.

Ерлан Кошанов напомнил, что Общественная палата была создана в период начала масштабных политических преобразований и усиления роли гражданского общества.

"Именно тогда Глава государства в одном из своих выступлений сказал, что дискуссии с улиц и площадей должны перейти в стены Парламента. Ответом на это стало создание Общественной палаты при Мажилисе. И сегодня можно уверенно сказать, что эта работа была содержательной, востребованной и результативной. Общественная палата состоялась и прочно заняла свое место в общей архитектуре новой политической системы страны", – подчеркнул Председатель Мажилиса.

Ерлан Кошанов отметил, что Общественная палата стала открытой площадкой для конструктивного обмена мнениями по самым актуальным вопросам развития страны. При этом, по его словам, члены Палаты были не просто наблюдателями, а полноценными участниками законотворческого процесса. Они направили сотни концептуальных предложений к законопроектам, многие из которых были приняты в работу.

Кроме того, члены Общественной палаты активно включались в обсуждение наиболее сложных и чувствительных для общества вопросов, обеспечивая открытый диалог между государством и гражданами. Провели встречи с жителями Алматы по проблемам ОСИ и КСК, организовали содержательное обсуждение правоприменительной практики закона о противодействии бытовому насилию в Боровом, поднимали актуальные вопросы ОСМС на площадке Школы медицины Назарбаев Университета.

Как подчеркнул Спикер Мажилиса, на заседаниях Общественной палаты не было простых тем. Это и чувствительный закон о возврате незаконно выведенных активов, и нормы нового Налогового кодекса, закон о масс-медиа. Помимо этого, широко были обсуждены Строительный и Цифровой кодексы, закон об искусственном интеллекте, вопросы местного самоуправления, лудомании, употребления и распространения наркотиков и другие.

Ерлан Кошанов адресовал слова благодарности каждому члену Общественной палаты за неравнодушие и принципиальность, высокую активность и большую ответственность. По его мнению, вместе с депутатами они также оставили заметный и значимый след в законотворческой деятельности.

Председатель Мажилиса напомнил, что с 1 июля этого года в силу вступает новая Конституция. В соответствии с ее нормами, осенью будет сформирован однопалатный Курултай Республики Казахстан. При этом он выразил уверенность, что наработанный опыт и традиции Общественной палаты найдут продолжение и в работе Курултая.

Подводя итоги, председатель Общественной палаты, депутат Мажилиса Айдос Сарым доложил, что в течение восьмого созыва проведено 30 заседаний Палаты, в том числе 10 выездных. По итогам заседаний было направлено более 500 рекомендаций в профильные комитеты Мажилиса и уполномоченные госорганы. Он также подчеркнул, что члены Общественной палаты активно участвовали в Рабочей группе по Парламентской реформе, Конституционной комиссии и информационной работе Общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!".

Президент Общественного фонда "Фонд развития парламентаризма в Казахстане" Зауреш Батталова подчеркнула, что создание Общественной палаты стало одним из наиболее значимых институциональных решений последних лет. По ее мнению, за сравнительно короткий период времени Общественная палата смогла сформировать востребованную площадку взаимодействия Парламента, гражданского общества, экспертного сообщества, бизнеса и профессиональных объединений. При этом Зауреш Батталова отметила важность сохранения институциональной памяти и передачи накопленных результатов следующему составу экспертного сообщества.

Предложение по созданию единой площадки для обмена опытом некоммерческих организаций с использованием технологий искусственного интеллекта высказала Председатель правления Евразийского Союза Потребителей, заместитель Председателя Общественной палаты Светлана Романовская. А политолог Данияр Ашимбаев подчеркнул, что площадка, подобная Общественной палате при Мажилисе, нужна не только Парламенту, но и самим экспертам. Он также отметил, что прошедший восьмой созыв Мажилиса особо отличался плюрализмом мнений.

По итогам заседания Спикер Мажилиса вручил членам Общественной палаты благодарственные письма.