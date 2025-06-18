С 5 по 15 июня 2025 года в ряде регионов страны прошла республиканская акция "Общественный эко-контроль", направленная на развитие экологической культуры и благоустройство популярных туристических и культурных объектов. Инициатива реализована в рамках национального проекта "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.

Члены Общественных советов Костанайской, Туркестанской, Павлодарской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областей, а также городов Астана и Шымкент провели мониторинг состояния туристических и историко-культурных объектов, включая такие знаковые места, как:

Цитадель "Старый город",

Алексеевский археологический комплекс,

мавзолей Жусип Ата,

пещера "Акмешит",

заповедник-музей "Есик",

комплекс "Тектурмас",

памятник природы "Каздар конысы" и другие.

В ходе инспекций проверялись санитарное состояние, озеленение, инфраструктура и доступность территорий. По итогам участники составили рекомендации по улучшению экосреды и благоустройству, а также приняли непосредственное участие в уборке и облагораживании объектов.

Акция не только выявила проблемные зоны, но и подчеркнула важность общественного участия в формировании экологической ответственности.