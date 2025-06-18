  • 18 Июня, 09:09
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Общественники оценили состояние туробъектов в восьми регионах Казахстана

Общественные советы проверили чистоту и благоустройство туристических зон Казахстана.

Сегодня, 08:09
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Пресс-служба Министерства культуры и информации РК Сегодня, 08:09
Сегодня, 08:09
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Фото: Пресс-служба Министерства культуры и информации РК

С 5 по 15 июня 2025 года в ряде регионов страны прошла республиканская акция "Общественный эко-контроль", направленная на развитие экологической культуры и благоустройство популярных туристических и культурных объектов. Инициатива реализована в рамках национального проекта "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.

Члены Общественных советов Костанайской, Туркестанской, Павлодарской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областей, а также городов Астана и Шымкент провели мониторинг состояния туристических и историко-культурных объектов, включая такие знаковые места, как:

  • Цитадель "Старый город",
  • Алексеевский археологический комплекс,
  • мавзолей Жусип Ата,
  • пещера "Акмешит",
  • заповедник-музей "Есик",
  • комплекс "Тектурмас",
  • памятник природы "Каздар конысы" и другие.

В ходе инспекций проверялись санитарное состояние, озеленение, инфраструктура и доступность территорий. По итогам участники составили рекомендации по улучшению экосреды и благоустройству, а также приняли непосредственное участие в уборке и облагораживании объектов.

Акция не только выявила проблемные зоны, но и подчеркнула важность общественного участия в формировании экологической ответственности.

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