Общественники оценили состояние туробъектов в восьми регионах Казахстана
Общественные советы проверили чистоту и благоустройство туристических зон Казахстана.
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С 5 по 15 июня 2025 года в ряде регионов страны прошла республиканская акция "Общественный эко-контроль", направленная на развитие экологической культуры и благоустройство популярных туристических и культурных объектов. Инициатива реализована в рамках национального проекта "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.
Члены Общественных советов Костанайской, Туркестанской, Павлодарской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областей, а также городов Астана и Шымкент провели мониторинг состояния туристических и историко-культурных объектов, включая такие знаковые места, как:
- Цитадель "Старый город",
- Алексеевский археологический комплекс,
- мавзолей Жусип Ата,
- пещера "Акмешит",
- заповедник-музей "Есик",
- комплекс "Тектурмас",
- памятник природы "Каздар конысы" и другие.
В ходе инспекций проверялись санитарное состояние, озеленение, инфраструктура и доступность территорий. По итогам участники составили рекомендации по улучшению экосреды и благоустройству, а также приняли непосредственное участие в уборке и облагораживании объектов.
Акция не только выявила проблемные зоны, но и подчеркнула важность общественного участия в формировании экологической ответственности.
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