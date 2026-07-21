«Общество еще не готово об этом говорить»: как снимали фильм о донорстве в Казахстане

Съемки документального фильма «4739», посвященного донорству и трансплантации органов в Казахстане, продолжались полтора месяца, а вместе с организационной подготовкой работа над проектом заняла около двух месяцев. Об этом на премьере картины рассказала программный директор телеканала 24KZ Маншук Сайфуллина, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, название фильма выбрано не случайно. Число «4739» создатели картины изначально хотели оставить для зрителей своеобразной загадкой.

«Почему 4739? У всех возник такой вопрос. Это своего рода интрига. Мы хотели, чтобы для зрителя это было немножко загадкой. На самом деле в Казахстане 4739 человек нуждаются в операциях. Этот список с каждым годом растет, но желающих помочь, доноров у нас все меньше и меньше», – рассказала Маншук Сайфуллина.

Одной из целей проекта, по ее словам, было привлечь внимание общества к проблемам людей, которые нуждаются в донорских органах, и заставить зрителей задуматься о личной ответственности и готовности помочь другому человеку.

«Вот сегодня 200 человек собрали в этом кинозале. Если даже из них двое задумаются когда-нибудь согласиться и стать донором, для нас это большая победа», – отметила она.

«4739» снят в формате документального фильма без закадрового текста. В нем нет актеров или постановочных сцен – в основу картины легли реальные истории людей.

«Тут была задумка, чтобы зритель почувствовал всю боль этого человека, всю историю, сопереживал. И мы решили, что здесь лишним будет закадровый текст. Это реальные люди, которые сейчас борются с какой-либо болезнью», – пояснила программный директор телеканала.

Среди героев картины есть человек, принявший решение о донорстве органов своего умершего ребенка. По словам Сайфуллиной, создатели фильма стремились показать подобные истории без постановочных элементов.

«Человек, который решился когда-то отдать органы своего родного ребенка, решился на такой… колоссальный человеческий поступок. Никаких постановочных кадров, никаких постановочных героев здесь нет», – сказала она.

Основные съемки проходили в Астане. Однако одной из главных сложностей при создании картины стало получение согласия людей на участие. Не все пациенты были готовы публично рассказывать о своей ситуации и показывать личную жизнь.

«Сложности – только получить согласие от героев. Потому что даже пациенты не хотели об этом говорить. Мы хотели некоторые съемки провести у кого-то дома, у кого-то на работе, чтобы было движение, эффект присутствия. Но они не хотели показывать свою жизнь», – рассказала Сайфуллина.

В результате герои соглашались на съемки преимущественно в нейтральных местах – например, в парке или больнице. Показывать свои семьи и детей многие из них отказались.

Создателям картины также не удалось получить согласие на съемку одного из реципиентов. По словам Сайфуллиной, человек объяснил, что пока морально не готов публично рассказывать о пережитом.

«Человек, который отдал органы, был готов об этом рассказать, а человек, который получил, – еще не готов. И этот один факт показывает, что наше общество еще не готово об этом говорить», – отметила она.

Документальный фильм «4739» подготовили журналист телеканала 24KZ Назерке Токжан и режиссер Берик Шаров.