Общество в условиях цифровизации: что происходит с культурой взаимной поддержки

Даже человек с тысячами подписчиков и сотнями виртуальных знакомых порой может чувствовать себя одиноким. Особенно привычным онлайн-общение стало для зумеров – поколения, выросшего в цифровой среде. Но способно ли оно заменить настоящую человеческую близость? И может ли длительное одиночество влиять не только на психику человека, но и на устойчивость общества? Ответы на эти вопросы искал корреспондент BAQ.KZ.

Сегодня, чтобы общаться с человеком, необязательно находиться рядом. За несколько секунд можно отправить сообщение, совершить видеозвонок или связаться с сотнями людей через социальные сети. Однако расширение возможностей для общения не означает, что люди становятся ближе друг к другу. Быть на связи и чувствовать, что рядом есть человек, который понимает и слышит тебя – разные вещи.

По словам психолога Сымбат Абдрахмановой, одиночество часто возникает не из-за отсутствия людей рядом, а из-за ощущения, что некому понять и принять человека.

«В современном обществе возможностей для общения стало больше, но обилие контактов не всегда означает эмоциональную близость. Мы можем в любое время отправить сообщение и поддерживаем связь со множеством людей в социальных сетях. Однако одиночество нередко связано не с отсутствием людей вокруг, а с ощущением, что нет человека, который понимает, слушает и принимает тебя. На это могут влиять быстрый темп жизни, эмоциональная усталость, сравнение себя с другими в социальных сетях и страх открыто выражать свои чувства. Поэтому одиночество стоит воспринимать не как слабость, а как сигнал о необходимости обратить внимание на свои эмоциональные потребности», – говорит психолог.

Специалист отмечает, что наличие большого числа друзей и близких не гарантирует, что человек не будет чувствовать себя одиноким. Важнее количество не контактов, а доверия и близости в отношениях.

«Эмоциональное одиночество – это ощущение, что у тебя нет надежного человека, с которым можно поделиться чувствами, страхами и переживаниями. Например, у человека может быть много друзей, но он не решается рассказать кому-либо о своих настоящих проблемах, опасаясь критики, непонимания или отвержения. В подростковом возрасте отношения со сверстниками, принятие окружающими и поддержка особенно важны для психологического благополучия. В материалах ЮНИСЕФ отмечается, что на психическое здоровье детей и подростков влияют отношения, социальное окружение и условия жизни», – поясняет Сымбат Абдрахманова.

Психолог называет это эмоциональным одиночеством.

Одиночество зумеров: особенность поколения или отражение перемен в обществе

Зумеры выросли в период, когда цифровые технологии прочно вошли в повседневную жизнь. Для них онлайн- и офлайн-общение – не два отдельных мира, а части единого социального пространства. Поэтому оценивать их способы выстраивания отношений исключительно через опыт старших поколений не всегда верно.

Социолог Дулат Отегали считает, что одиночество нельзя объяснить лишь индивидуальным поведением человека или особенностями использования технологий. Его причины следует искать и в изменении социальных связей.

«В современном обществе меняется способность семьи, соседских сообществ, трудовых коллективов и других традиционных социальных институтов объединять людей. Если раньше социальное окружение человека было шире, то сейчас люди чаще меняют работу, место жительства и круг общения. Поэтому, на мой взгляд, одиночество нельзя объяснять только индивидуальными особенностями человека: эта проблема напрямую связана с качеством социальной солидарности, взаимного доверия и отношений между людьми. Например, если для старших поколений важнее личные встречи, то зумеры воспринимают онлайн- и офлайн-общение как части единого социального пространства. Вопрос не в том, что молодежь пользуется технологиями, а в том, насколько виртуальное общение способно обеспечить реальную эмоциональную поддержку», – говорит социолог.

По его мнению, это более широкая проблема, связанная с изменением общественных отношений.

Психолог также выступает против объяснения трудностей зумеров исключительно влиянием цифровых технологий или особенностями поколения. По ее словам, на эмоциональное состояние молодых людей одновременно воздействует несколько факторов.

«Современная молодежь растет в цифровой среде, где онлайн-общение и социальные сети стали частью повседневной жизни. Но объяснять психологические трудности молодых людей только технологиями или “особенностями” определенного поколения неправильно. На них могут влиять отношения в семье и со сверстниками, учебная нагрузка, неопределенность будущего, высокие требования общества и другие факторы. Сравнение себя с другими в социальных сетях и беспокойство об оценке сверстников создают для некоторых молодых людей дополнительное давление. Поэтому дело не в слабости этого поколения, а в изменении социальной и цифровой среды, в которой оно растет», – отмечает Сымбат Абдрахманова.

Невидимое давление за картинкой идеальной жизни

В социальных сетях люди чаще показывают самые удачные, красивые и запоминающиеся моменты. Одни публикуют фотографии из путешествий, другие рассказывают о достижениях, третьи демонстрируют идеальную семейную жизнь. Наблюдая за этим каждый день, человек может начать сравнивать свою жизнь с чужой. Для подростков, особенно чувствительных к оценке сверстников, это порой становится дополнительным психологическим давлением.

«В социальных сетях мы чаще видим лишь отобранные моменты чужой жизни. Поэтому такая картина не дает полного представления о повседневности человека. Постоянное сравнение своей жизни с этими идеальными образами может негативно влиять на самооценку некоторых людей, в том числе подростков. Внешние реакции – лайки и комментарии – для части молодежи могут стать важным мерилом собственной ценности. Поэтому важно говорить с детьми о том, что популярность в социальных сетях не определяет ценность человека, а интернет-контент не всегда показывает всю правду», – говорит специалист.

Сымбат Абдрахманова подчеркивает: противопоставлять онлайн- и офлайн-общение не нужно. У каждого формата есть свое место.

«Онлайн-общение может быть полезным и помогать сохранять социальные связи: разговаривать с близкими на расстоянии, знакомиться с новыми людьми и находить сообщества по интересам. Вместе с тем при личном общении больше возможностей заметить интонацию, мимику и другие невербальные сигналы. Поэтому противопоставлять онлайн- и офлайн-общение не стоит. Главное – качественные отношения с людьми, которые поддерживают, слушают и которым можно доверять. Особенно важно, чтобы у ребенка был надежный взрослый, которому он может рассказать о своих проблемах и который выслушает его без осуждения», – поясняет психолог.

Как одиночество влияет на здоровье

«Длительное одиночество может влиять на психическое благополучие человека. Оно может сопровождаться тревогой, стрессом, нарушениями сна и депрессивными симптомами. Однако рассматривать одиночество как единственную или прямую причину этих состояний нельзя. У детей эмоциональные трудности могут проявляться по-разному: ребенок может замкнуться, потерять интерес к прежде любимым занятиям, стать раздражительным или отказаться от общения с друзьями», – говорит Сымбат Абдрахманова.

Психолог также обратила внимание на обзор «Life in Lockdown», опубликованный исследовательским центром ЮНИСЕФ Innocenti в 2021 году. Он охватил данные о более чем 130 тысячах детей и подростков из 22 стран.

«В нем отмечается рост стресса, тревоги и депрессивных симптомов в условиях пандемийных ограничений, а также то, что некоторые дети сохраняли социальные связи благодаря цифровым медиа. На состояние ребенка могут влиять многие факторы, включая его отношения с окружающими, условия жизни и уже существовавшие трудности. Поэтому устойчивые изменения в поведении или настроении не стоит оставлять без внимания», – отмечает специалист.

По ее словам, быть одному и чувствовать себя одиноким – тоже разные состояния. Для некоторых людей уединение является естественной потребностью: оно помогает отдохнуть, собраться с мыслями и восстановить силы. Но если человек хочет общаться и при этом долго чувствует себя одиноким, непринятым или лишенным поддержки, на это необходимо обратить внимание.

Если такие переживания начинают заметно влиять на повседневную жизнь, учебу, работу, сон или отношения с окружающими, стоит обратиться к психологу или другому квалифицированному специалисту. Нельзя игнорировать чувство безысходности, потерю интереса к жизни или мысли о причинении себе вреда. В такой ситуации важно не оставлять человека одного, обеспечить его безопасность и незамедлительно обратиться за профессиональной или экстренной помощью.

«Чтобы обратиться к психологу, необязательно ждать, пока состояние станет очень тяжелым. Своевременное обращение за помощью позволяет предотвратить усугубление проблемы», – подчеркивает Сымбат Абдрахманова.

Влияет ли одиночество на демографию и устойчивость общества

Проблема одиночества не ограничивается эмоциональным состоянием отдельного человека. Социолог Дулат Отегали считает, что нельзя упускать из виду ее влияние на социальные связи, взаимное доверие и участие людей в общественной жизни.

По его мнению, это явление можно рассматривать и в связи с демографическими процессами. Однако объяснять повышение возраста вступления в брак или снижение рождаемости исключительно одиночеством неправильно. Значимую роль здесь играют экономические условия, доступность жилья, социокультурные особенности и изменение жизненных ценностей.

«Во-первых, это напрямую связано и с демографическими процессами, однако повышение возраста вступления в брак или снижение рождаемости нельзя объяснять только одиночеством. Его можно рассматривать как один из факторов, влияющих на эти процессы. Важную роль здесь играют экономическая ситуация, доступность жилья, социокультурные особенности и изменение жизненных ценностей. Во-вторых, одиночество может влиять на устойчивость общества. Ослабление социальных связей способно ограничивать возможности участия людей в общественной жизни и снижать уровень взаимного доверия», – говорит Дулат Отегали.

Социолог считает, что устойчивость общества нельзя измерять только экономическими показателями. Важно и то, насколько люди доверяют друг другу, участвуют в общих делах и ощущают себя частью общества.

«С социологической точки зрения устойчивость общества измеряется не только экономическими показателями, но и тем, насколько люди доверяют друг другу и чувствуют себя частью общества», – отмечает он.

В этом контексте распространение одиночества требует внимания не только отдельных людей, но и общества в целом. По мере ослабления связей между людьми могут сокращаться возможности для объединения вокруг общих интересов, участия в общественных инициативах и взаимной поддержки.

Преодоление одиночества – задача не только психологов

Советов «больше общайся» или «меньше пользуйся телефоном» недостаточно, чтобы помочь человеку справиться с одиночеством. Решение этой проблемы требует работы на нескольких уровнях – от ближайшего окружения до образовательных организаций и общественных институтов.

Сымбат Абдрахманова советует молодым людям не бояться признавать свои чувства, открыто говорить с теми, кому они доверяют, искать безопасную среду по интересам и при необходимости обращаться за профессиональной помощью.

«Прежде всего молодым людям не нужно бояться признавать свои чувства: ощущать одиночество не стыдно, и это не означает слабости. Им можно посоветовать разобраться в своих переживаниях, открыто поговорить с человеком, которому они доверяют, найти безопасную среду по интересам и при необходимости обратиться к психологу или другому квалифицированному специалисту. Родителям не стоит спешить с советами или обесценивать чувства ребенка, ведь иногда ему прежде всего нужен человек, который выслушает без осуждения. Если ребенок говорит: “Меня никто не понимает”, вместо “Не говори глупостей” или “У тебя же все есть” полезнее спросить: “Что тебя тревожит?” И добавить: “Расскажи, я готов тебя выслушать”», – объясняет психолог.

Специалист подчеркивает, что забота о психическом здоровье ребенка – задача не только психолога. Это общая ответственность семьи, школы, системы здравоохранения и общества.

В этом направлении ЮНИСЕФ совместно с министерствами здравоохранения и просвещения реализует в пяти пилотных регионах Казахстана программу укрепления психического здоровья детей и профилактики суицидального поведения.

«В рамках этой работы внедряются программы “Сенімді дос” и “Жеңіл”, а также занятия по развитию социально-эмоциональных навыков. Кроме того, проводится обучение родителей, школьных и колледжных психологов, педагогов, врачей и специалистов поликлиник. Главная цель – помочь родителям понимать эмоциональное состояние ребенка, специалистам – своевременно замечать психологические трудности, а детям – вовремя получать необходимую помощь. На мой взгляд, психическое здоровье ребенка – ответственность не только специалистов. Это общая задача всего общества», – говорит Сымбат Абдрахманова.

Социолог Дулат Отегали считает, что для укрепления социальных связей необходимо повышать роль образовательных организаций, общественных пространств и гражданских инициатив. По его мнению, учебным заведениям следует не ограничиваться академическими знаниями, но и развивать социальные навыки студентов, их эмоциональную грамотность и возможности участия в общественных мероприятиях.

«Кроме того, важно развивать культуру волонтерства, укреплять соседские отношения и общественные связи. Если в ближайшие 10–20 лет проблема продолжит усугубляться, она может стать одним из ключевых вопросов развития гражданского общества и социальной политики. Всемирная организация здравоохранения также поднимает вопрос значимости социальных связей на макроуровне, в глобальном масштабе. Это показывает, что проблема касается не только настроения отдельного человека», – отмечает социолог.

По словам Дулата Отегали, для укрепления социальной интеграции нужны пространства, в которых люди могут знакомиться и выстраивать отношения. Это молодежные центры, библиотеки, спортивные учреждения и общественные мероприятия. Важно не только расширять их доступность, но и обеспечивать их востребованность среди жителей.

Социолог полагает, что в будущем оценка общественного развития может выходить за рамки технологических достижений.

«В будущем одним из важных показателей развития общества может стать не степень цифровизации жизни людей, а то, насколько тесные социальные связи они способны выстраивать друг с другом», – заключил Дулат Отегали.

Главный вызов цифровой эпохи заключается в том, чтобы многочисленные возможности для общения превращались в настоящую близость и взаимную поддержку.