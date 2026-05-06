Общие угрозы и совместные учения: как развивается военное сотрудничество Казахстана и России

Связи Казахстана и России в сфере обороны сегодня считаются одним из важных направлений двусторонних отношений. Это сотрудничество не ограничивается только военной техникой или совместными учениями. Оно охватывает вопросы региональной безопасности, подготовки кадров, обмена опытом, постоянного диалога между оборонными ведомствами, а также совместного реагирования на современные вызовы, передает BAQ.kz.

По данным Министерства обороны РК, Казахстан и Россия развивают взаимодействие в оборонной сфере как часть широкой системы региональной безопасности. Эта работа основана на союзнических механизмах в рамках ОДКБ и двусторонних соглашениях.

Совместные учения и вопросы безопасности

Одним из ключевых направлений остается координация усилий по противодействию современным угрозам, включая международный терроризм, экстремизм и киберугрозы. Вооруженные силы двух стран регулярно участвуют в совместных учениях в двустороннем и многостороннем форматах.

Такие мероприятия позволяют отрабатывать взаимодействие подразделений, совершенствовать систему управления войсками и повышать уровень оперативной готовности.

Особое внимание также уделяется обмену опытом и подготовке кадров. Казахстанские военнослужащие обучаются в российских военных учебных заведениях. Кроме того, реализуются совместные образовательные программы и курсы повышения квалификации. Это способствует формированию единой профессиональной среды и внедрению современных подходов в подготовку личного состава.

Эксперт: эта сфера крайне чувствительна

Политолог, эксперт по международным отношениям Риззат Тасым отмечает, что военно-техническое сотрудничество Казахстана и России стало важной частью двусторонних отношений.

По его словам, эта сфера крайне чувствительна, поскольку на нее напрямую влияют экономическое и финансовое положение сторон, а также политические изменения. За последние более чем 30 лет военное взаимодействие двух стран прошло через сложные этапы. Среди них - раздел советского военно-промышленного наследия, решение вопросов, связанных с оборонным комплексом и ядерным оружием, а также формирование новой модели сотрудничества.

По мнению эксперта, Казахстан входит в число немногих государств, имеющих с Россией широкий и разносторонний пакет соглашений в оборонной сфере. Это направление считается важной частью стратегического партнерства и не ограничивается только двусторонним форматом.

Оборонные связи двух стран дополняются многосторонним взаимодействием в рамках ОДКБ, ШОС и СНГ. Кроме того, сформирован институт регулярных консультаций по вопросам обороны. Основу двустороннего сотрудничества составляют совместная боевая подготовка, военно-техническое партнерство и подготовка кадров.

Что это сотрудничество означает для Казахстана

Эксперт считает, что к этому вопросу необходимо подходить прагматично, без эмоций и популистских оценок. По его словам, военное сотрудничество Казахстана и России следует рассматривать как один из факторов сохранения стабильности в Центральной Азии.

Кроме того, Казахстан может эффективно использовать потенциал России для совершенствования системы противовоздушной обороны, внедрения автоматизированных систем управления войсками и вооружением, а также развития современных военно-морских сил на Каспии.

При этом политолог подчеркивает, что Казахстан последовательно укрепляет собственный оборонно-промышленный потенциал. По его словам, стратегическая важность этого направления подтверждается выделением конкретных ресурсов.

В частности, в этом году расходы на оборону составили около одного процента ВВП. Вместе с тем Казахстанские Вооруженные силы не должны зависеть от поставок вооружения и военной техники только из одной страны. Однако у России есть преимущества по ряду современных видов вооружений, поэтому такие возможности, по мнению эксперта, необходимо использовать прагматично.

Современная война и новые технологии

Риззат Тасым также отмечает, что современная среда безопасности меняется. Традиционные представления о военной силе пересматриваются, а на первый план выходят новые технологии и гибридные методы противостояния.

По его словам, обе страны сталкиваются с рядом общих вызовов. Один из них - необходимость противостоять гибридным способам борьбы. Сегодня все чаще возникает вопрос, что эффективнее: 200 вертолетов или 2000 беспилотных летательных аппаратов.

Новые подходы к политике безопасности

Эксперт считает, что для Казахстана все более актуальным становится формирование новой модели безопасности. По его мнению, стратегия опоры только на одно направление или на одно государство имеет очевидные ограничения.

Он напоминает, что гарантии безопасности, данные при отказе от ядерного оружия, в контексте ситуации в Украине не сработали в полной мере. Кроме того, примеры Армении, Беларуси и Ирана показали ограниченность подхода, при котором в сфере безопасности делается ставка преимущественно на одного партнера.

Многовекторная политика безопасности

В этих условиях оборонная политика Казахстана не должна ограничиваться одним форматом. По мнению эксперта, двустороннее сотрудничество, многостороннее взаимодействие и миротворческие миссии должны дополнять друг друга.

Именно поэтому укрепление многоуровневой политики в военной сфере, сочетающей двусторонний формат, многостороннее сотрудничество и участие в миротворческих миссиях, остается стратегической задачей.

В нынешней геополитической ситуации Казахстану важно сохранять баланс в оборонной сфере и эффективно использовать партнерство по разным направлениям безопасности. Военное сотрудничество Казахстана и России также вытекает из этой необходимости.

Две страны продолжают проводить совместные учения, развивать подготовку кадров и поддерживать военно-технические связи. При этом Казахстан делает ставку не только на одно направление, но и на укрепление собственного военного потенциала и сохранение многовекторной политики. Поэтому такое сотрудничество можно рассматривать как один из инструментов адаптации к меняющейся ситуации в сфере безопасности.