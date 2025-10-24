Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил вклад простых граждан, добившихся признания благодаря своему самоотверженному труду, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Сегодня в этом зале присутствует Мурат Кенесович Каражуманов. Посвятив неустанной трудовой деятельности около 45 лет, он внес большой вклад в развитие сельского хозяйства. Талантливый механизатор делится своим богатым опытом с молодыми специалистами, для которых он служит ориентиром на жизненном пути", – сказал Глава государства, выступая на торжественном мероприятии.