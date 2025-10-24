Токаев наградил труженика с трудовым стажем семьи более 600 лет
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил вклад простых граждан, добившихся признания благодаря своему самоотверженному труду, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Сегодня в этом зале присутствует Мурат Кенесович Каражуманов. Посвятив неустанной трудовой деятельности около 45 лет, он внес большой вклад в развитие сельского хозяйства. Талантливый механизатор делится своим богатым опытом с молодыми специалистами, для которых он служит ориентиром на жизненном пути", – сказал Глава государства, выступая на торжественном мероприятии.
По словам Токаева, более 30 представителей семьи Каражумановых работают в аграрной отрасли, а их общий трудовой стаж превышает 600 лет.
"Поэтому я принял решение присвоить Мурату Кенесовичу Каражуманову звание Қазақстанның Еңбек Ері", – объявил Президент.
Самое читаемое
- В Актюбинской области введено временное ограничение движения на трассе "РФ–КНР"
- Смертельная "Молекула": почему запрещённый БАД для похудения свободно продают в Казахстане
- Первый ферросплавный завод-гигант открыли в Павлодарской области
- Молчаливая трагедия: почему Казахстан бьёт рекорды по мужским суицидам
- 12 человек погибли в страшном ДТП в Актюбинской области