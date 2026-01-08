В столице проводят рейды по профилактике пожарной безопасности, передает BAQ.KZ.

Работа ведется совместно Департаментом по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города и районными акиматами, передает официальный сайт столичного акимата. В первую очередь проверяют состояние электропроводки, исправность вентиляционно-вытяжных систем, а также наличие и работоспособность первичных средств пожаротушения.



Специалисты уже обследовали более 80 объектов общественного питания, расположенных в различных в шести районах города.