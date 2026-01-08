  • 8 Января, 14:56

Общепит в Астане проверяют пожарные

Фото: акимат Астаны

В столице проводят рейды по профилактике пожарной безопасности, передает BAQ.KZ.

Работа ведется совместно Департаментом по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города и районными акиматами, передает официальный сайт столичного акимата. В первую очередь проверяют состояние электропроводки, исправность вентиляционно-вытяжных систем, а также наличие и работоспособность первичных средств пожаротушения.

Специалисты уже обследовали более 80 объектов общественного питания, расположенных в различных в шести районах города.

- ДЧС Астаны совместно с акиматом города проводит профилактические рейды в павильонах донерных, тандыров и других объектах общественного питания. Главная цель мероприятия – усиление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и профилактической работы. В ходе рейдов проверяется безопасность газового и электрооборудования, а также наличие и исправность средств пожаротушения. Подобные меры направлены на предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности жителей города", - сообщил заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны, подполковник гражданской защиты Габит Бабаев.

 

