На юге Ливана в результате обстрелов, нанесённых израильской армией, погибли семь человек, ещё восемь получили ранения, передает BAQ.KZ.

По информации Минздрава страны, удар пришёлся по населённому пункту Дейр-Захрани в провинции Набатия.

Атаки на территорию Ливана продолжаются с 2 марта. Основными целями становятся южные и восточные районы страны, а также район Дахия — южная окраина столицы, Бейрута.

Как сообщает NNA, израильская армия также нанесла бомбовый удар по жилому дому в населённом пункте Хинния, расположенном в пригороде Сура на юге Ливана.

Кроме того, авиация Израиля атаковала дом в районе Рихан округа Джидзин в провинции Набатия. На востоке страны, в долине Бекаа, под удар попал населённый пункт Машгара и прилегающие к нему территории.