Обстрелы на юге Ливана: есть погибшие и раненые
В результате атак израильской армии погибли 7 человек, еще 8 получили ранения.
Сегодня 2026, 20:08
Фото: Anadolu Agency
На юге Ливана в результате обстрелов, нанесённых израильской армией, погибли семь человек, ещё восемь получили ранения, передает BAQ.KZ.
По информации Минздрава страны, удар пришёлся по населённому пункту Дейр-Захрани в провинции Набатия.
Атаки на территорию Ливана продолжаются с 2 марта. Основными целями становятся южные и восточные районы страны, а также район Дахия — южная окраина столицы, Бейрута.
Как сообщает NNA, израильская армия также нанесла бомбовый удар по жилому дому в населённом пункте Хинния, расположенном в пригороде Сура на юге Ливана.
Кроме того, авиация Израиля атаковала дом в районе Рихан округа Джидзин в провинции Набатия. На востоке страны, в долине Бекаа, под удар попал населённый пункт Машгара и прилегающие к нему территории.
