Обсуждены новые направления сотрудничества Казахстана и ИБР до 2032 года

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером.

В ходе встречи Президент подчеркнул, что за годы сотрудничества Исламский банк развития стал надежным партнером, поддерживающим приоритеты национального развития Казахстана.

На сегодняшний день группа Исламского банка предоставила нашей стране финансирование на сумму более 4,2 млрд долларов, а портфель текущих и перспективных проектов превышает 3 млрд долларов.

В этом контексте Глава государства выразил признательность руководству финансового института за поддержку стратегически важных проектов в сферах водной инфраструктуры, транспортной взаимосвязанности и индустриального развития.

В частности, в последние годы ИБР одобрил самый крупный пакет финансирования за свою историю, включающий Программу развития водных ресурсов на сумму 1,15 млрд долларов, а также Рамочное соглашение на сумму 1,3 млрд долларов, направленное на поддержку развития инфраструктуры СЭЗ и индустриальных зон Казахстана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в рамках новой Стратегии партнерства на 2027-2032 годы.

Президент подтвердил приверженность нашей страны формированию долгосрочного институционального партнерства с ИБР и поддержанию благоприятной инвестиционной политики.

Глава государства также поддержал предложение Исламского банка развития провести в 2028 году в Казахстане ежегодную встречу Группы ИБР. В этом масштабном инвестиционном мероприятии примут участие представители государств – членов Банка, финансовых институтов и международные инвесторы.