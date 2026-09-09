Обучающие курсы для будущих семейных пар прошли в Казахстане в рамках Недели семьи
Теме осознанного создания семьи посвятили второй день Недели семьи в Казахстане.
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В Казахстане продолжается Неделя семьи, приуроченная ко Дню семьи. Второй день прошел под темой «Создать семью осознанно» и был посвящен ответственному подходу молодежи к выбору партнера, созданию семьи и воспитанию детей.
В регионах были организованы семейные спортивные соревнования, творческие фестивали и концерты, форумы и дискуссионные площадки, интеллектуальные конкурсы и интерактивные мероприятия.
В Центрах поддержки семьи по всей стране прошли обучающие курсы для пар, планирующих вступить в брак. Участники обсудили правовые права и обязанности супругов, принципы взаимного уважения и партнерства, финансовую и правовую грамотность, эмоциональный интеллект, репродуктивное здоровье и планирование семьи.
В вузах для студентов проведены лекции и практические занятия «Какими должны быть здоровые отношения?» с участием психологов, юристов, медицинских работников и специалистов Центров поддержки семьи.
Неделя семьи продолжается. Следующий день кампании будет посвящен теме осознанного родительства.
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