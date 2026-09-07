«Сын был в грязной форме»: военные ответили матери солдата из Актау

В Региональном командовании «Батыс» Национальной гвардии Казахстана заявили, что военнослужащему срочной службы в течение дня выдали чистую и исправную форму. Ранее в соцсетях появились фото и видео солдата, а его мать заявила, что увидела сына в грязной одежде и без сменной формы. В пресс-службе РгК «Батыс» сообщили, что военнослужащего утром доставили в медицинский центр Актобе.

В течение дня ему были предоставлены необходимые предметы вещевого имущества, а к вечеру — выдан комплект чистой и исправной военной формы. В настоящее время он полностью обеспечен по нормам вещевого довольствия, — говорится в официальном комментарии.

В ведомстве также отметили, что распространяемые в социальных сетях материалы были сняты непосредственно после прибытия военнослужащего. По данным командования, они не отражают ситуацию, которая сложилась позднее.

Ранее мать военнослужащего Гулдана Кетибаева сообщила, что её 18-летний сын Еркебулан Досымбет проходит срочную службу в воинской части №6655 Национальной гвардии с 3 июля 2026 года. После госпитализации молодой человек рассказал матери о периодических избиениях в воинской части. Гулдана Кетибаева также рассказала, что была потрясена внешним видом сына, когда увидела его после госпитализации. Позже стало известно о начале досудебного расследования.