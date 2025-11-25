  • 25 Ноября, 17:30

Обучение, обследование и тестирование: где будут готовить казахстанцев к работе в Корее

Сегодня, 17:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Samsung Electronics Сегодня, 17:10
Сегодня, 17:10
80
Фото: Samsung Electronics

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев провёл рабочие встречи в Сеуле с заместителем министра занятости и труда Республики Корея Квон Чан Чжуном и генеральным директором Департамента по делам Северо-Восточной и Центральной Азии МИД Республики Корея Кан Ён Шином. Стороны обсудили сотрудничество в сфере трудовой миграции, в том числе дальнейшее продвижение Казахстана в системе Employment Permit System (EPS), передает BAQ.kz.

В начале переговоров Ертаев поблагодарил корейскую сторону за поддержку на первом этапе рассмотрения заявки Казахстана о включении в систему EPS. В ходе встречи обсуждены сроки следующего этапа согласования и практические шаги по внедрению механизма трудоустройства граждан РК в Южной Корее.

По словам Ертаева, Казахстан завершил подготовительную работу для участия в системе:
— в Алматинской области созданы три учебных центра для профессиональной подготовки кандидатов;
— медицинские обследования будут проводиться в многопрофильной больнице Конаева;
— тестирование EPS-TOPIK организуют на базе Национального центра тестирования в Алматы.

Первый вице-министр отметил важность сотрудничества с Республикой Корея и выразил уверенность, что достигнутые договорённости обеспечат развитие легальных и безопасных путей трудоустройства казахстанцев в Корее.

Самое читаемое

Наверх