Число погибших в результате обвала на мусорном полигоне в центральной части Филиппин увеличилось до четырех человек, более 30 считаются пропавшими без вести, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на телеканал ABC.

Инцидент произошел в четверг на полигоне по захоронению отходов в деревне Биналив города Себу. В пятницу власти сообщали о двух погибших и 36 пропавших без вести, однако по мере продолжения поисково-спасательных работ количество жертв возросло.

По данным спасательных служб, под завалами зафиксированы признаки жизни. В связи с этим власти приняли решение активизировать работы и задействовать более тяжелую технику, включая 50-тонный кран, который направляется к месту происшествия под сопровождением полиции.

В результате обвала огромная масса мусора рухнула между зданиями мусороперерабатывающего комплекса. Из-под завалов были спасены 12 работников полигона, получивших травмы различной степени тяжести.