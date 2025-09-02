Агентство по защите и развитию конкуренции сообщило о резком сокращении числа действующих товарных бирж в стране, передает BAQ.KZ.

Если на момент передачи функции государственного контроля в сфере товарных бирж их насчитывалось 22, то к сентябрю 2025 года фактически функционируют лишь три: АО "Евразийская торговая система", АО "Каспий" и АО "Жибек жолы".

Лицензии приостановлены у ряда крупных игроков: АО "Эстау" (август 2025 года), АО "Астана" (август 2025 года), АО "Акцепт" (январь 2025 года), АО "Alan" (июль 2025 года), АО "Almaty Commodity Exchange" (июнь 2024 года).

Кроме того, АО "Modern Trading Solution" прекратило деятельность в связи с расследованиями по уголовным делам.

В текущем году Агентство провело профилактические и внеплановые проверки. В частности, в отношении АО "Эстау" были вынесены предписания и предупреждения за нарушения.

Отмечается, что Правительство определяет перечень социально значимых товаров, а также товарных бирж, допущенных к их торговле. Очередной конкурс по отбору таких бирж назначен на 12 сентября 2025 года.