В Грузии по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан гражданин РК, который находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, в 2022 году подозреваемый, введя в заблуждение своего знакомого, убедил его оформить автокредит на сумму около 13 миллионов тенге. Получив деньги, он приобрёл автомобиль, однако свои обязательства перед потерпевшим так и не выполнил, после чего скрылся.

Местонахождение мужчины было установлено с помощью международных каналов сотрудничества.

В настоящее время ведутся процедуры по его экстрадиции в Казахстан.

В МВД подчеркнули, что работа по поиску и задержанию лиц, скрывающихся от следствия и суда за пределами страны, продолжается в рамках идеологемы "Закон и Порядок" и принципа