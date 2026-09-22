Обвиняемый в 16 убийствах бразилец годами скрывался в лесу

В Бразилии задержали 33-летнего Жорлана Лопеса да Силву, которого обвиняют в убийстве 16 человек. Годами ему удавалось скрываться от полиции в лесу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Associated Press.

Все 16 убийств, которые ему вменяют, произошли за последние три месяца в отдаленном районе Мулунгу в северо-восточном штате Параиба. Это примерно в 2 500 километрах к северу от Рио-де-Жанейро.

Операцией по задержанию руководил следователь Дуглас Гарсия. По его словам, преследование длилось два дня и закончилось 13 сентября. Да Силва прятался в густых зарослях, во временных лагерях, которые сам себе обустраивал. Местные жители прозвали его «Москито» за худобу.

"Это позволяло ему годами уходить от ареста. Жорлан жил в основном в лесу, поэтому его было так трудно найти и связать с преступлениями, которые поначалу не казались связанными между собой", - сказал Гарсия.

Связь между да Силвой и другими преступлениями полиция увидела после того, как он застрелил 18-летнего юношу на городской площади. Сам задержанный утверждает, что нападал только на преступников, однако собранные доказательства, по словам следователя, этого не подтверждают.

Задержали его в черном платье в белую полоску, в парике и с накрашенными ногтями. На руках у него был младенец, который, как подтвердили власти, не имеет к нему отношения. Других подробностей о ребенке не сообщается.

"Это совсем другой человек. Он сказал, что впервые убил в 13 лет. Мы поймали его, потому что он не смог добраться до своей палатки в лесу, поэтому от отчаяния переоделся, взял этого ребенка, который не его, и в итоге был арестован", - рассказал Гарсия.

Ранее полиция сообщала, что да Силва входил в преступную группировку, на счету которой десятки убийств в регионе. Сам он отрицает связь с местными бандами и при задержании заявил следователям, что вел «личную войну».

По словам Гарсии, задержанный дает показания о преступлениях помимо тех, по которым его сейчас преследуют. Часть расследований продолжается, некоторые дела открывают заново. Личности погибших и обстоятельства их смерти засекречены в интересах следствия.