Иран объявил о возможных ударах по ОАЭ
Представитель Центрального штаба ПВО Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари заявил о планах нанести удары по позициям американских войск в ряде городов Объединённых Арабских Эмиратов, передает BAQ.kz со ссылкой на Tasnim.
Мирных жителей призвали покинуть порты и доки, где находятся американские силы.
По словам военного, США ранее нанесли ракетные удары по островам Абу-Муса и Харк. Иран считает своим законным правом защищать суверенитет, нанося ответные удары по позициям запуска ракет американских войск, размещённым в морских портах, доках и других объектах на территории ОАЭ.
Представитель штаба подчеркнул, что процедура возврата ударов проводится без вмешательства в хозяйственную деятельность предприятий и с учётом прав добросовестных предпринимателей и инвесторов.
По данным Ирана, атаки США и «сионистского режима» стали ответом на убийство лидера Исламской революции Али Хаменеи и ряда высокопоставленных командиров. В ответ вооружённые силы Ирана нанесли удары ракетами и беспилотниками по американским и израильским позициям на оккупированных территориях и региональным военным базам.
Самое читаемое
- Сколько выплатят Ерболу Хамитову за золотую и бронзовую медали Паралимпиады в Италии
- Иран нанес самую мощную атаку на Израиль с начала конфликта
- Иранский режим может пасть во вторник 17 марта — прогноз Михеля Абдоллахи
- Мужчина пережил клиническую смерть на улице в Кокшетау
- В Казахстане отмечают Көрісу күні — день встреч и примирения