Представитель Центрального штаба ПВО Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари заявил о планах нанести удары по позициям американских войск в ряде городов Объединённых Арабских Эмиратов, передает BAQ.kz со ссылкой на Tasnim.

Мирных жителей призвали покинуть порты и доки, где находятся американские силы.

По словам военного, США ранее нанесли ракетные удары по островам Абу-Муса и Харк. Иран считает своим законным правом защищать суверенитет, нанося ответные удары по позициям запуска ракет американских войск, размещённым в морских портах, доках и других объектах на территории ОАЭ.

Представитель штаба подчеркнул, что процедура возврата ударов проводится без вмешательства в хозяйственную деятельность предприятий и с учётом прав добросовестных предпринимателей и инвесторов.

По данным Ирана, атаки США и «сионистского режима» стали ответом на убийство лидера Исламской революции Али Хаменеи и ряда высокопоставленных командиров. В ответ вооружённые силы Ирана нанесли удары ракетами и беспилотниками по американским и израильским позициям на оккупированных территориях и региональным военным базам.