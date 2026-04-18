Объявлен состав сборной Казахстана по боксу на Кубок мира в Бразилии

Сборная Казахстана по боксу определилась с составом на первый этап Кубка мира 2026 года, который пройдет с 20 по 26 апреля в Фос-ду-Игуасу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию бокса.

Турнир станет стартовым в новой серии World Boxing и, как ожидается, соберет около 400 спортсменов из 50 стран.

В состав национальной команды вошли как опытные лидеры, так и перспективные боксеры.

Женская сборная:

51 кг — Алуа Балкибекова

54 кг — Назым Кызайбай

60 кг — Виктория Графеева

65 кг — Аида Абикеева

70 кг — Наталья Богданова

80 кг — Жибек Жараскызы

свыше 80 кг — Валерия Аксенова

Мужская сборная:

50 кг — Даниял Сабит

55 кг — Баглан Кенжебек

60 кг — Жансери Кошербаев

65 кг — Мухаммедсабыр Базарбайулы

70 кг — Фарух Токтасынов

75 кг — Санжарали Бегалиев

80 кг — Диас Молжигитов

85 кг — Султанбек Айбарулы

90 кг — Даулет Толемисов

Отметим, что на предыдущем розыгрыше турнира казахстанская команда показала достойный результат, завоевав шесть медалей. Чемпионами тогда стали Нурсултан Алтынбек, Даулет Толемисов и Жазира Уракбаева. Бронзовые награды выиграли Диас Молжигитов, Даниял Сапарбай и Улжан Сарсенбек.