  • Объявлен состав сборной Казахстана по боксу на Кубок мира в Бразилии

Объявлен состав сборной Казахстана по боксу на Кубок мира в Бразилии

Ожидается, что предстоящий этап станет самым массовым в истории серии и задаст тон всему сезону.

Сегодня 2026, 17:11
Pixabay.com
Сегодня 2026, 17:11
Фото: Pixabay.com

Сборная Казахстана по боксу определилась с составом на первый этап Кубка мира 2026 года, который пройдет с 20 по 26 апреля в Фос-ду-Игуасу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию бокса.

Турнир станет стартовым в новой серии World Boxing и, как ожидается, соберет около 400 спортсменов из 50 стран.

В состав национальной команды вошли как опытные лидеры, так и перспективные боксеры.

Женская сборная:

51 кг — Алуа Балкибекова
54 кг — Назым Кызайбай
60 кг — Виктория Графеева
65 кг — Аида Абикеева
70 кг — Наталья Богданова
80 кг — Жибек Жараскызы
свыше 80 кг — Валерия Аксенова

Мужская сборная:

50 кг — Даниял Сабит
55 кг — Баглан Кенжебек
60 кг — Жансери Кошербаев
65 кг — Мухаммедсабыр Базарбайулы
70 кг — Фарух Токтасынов
75 кг — Санжарали Бегалиев
80 кг — Диас Молжигитов
85 кг — Султанбек Айбарулы
90 кг — Даулет Толемисов
Отметим, что на предыдущем розыгрыше турнира казахстанская команда показала достойный результат, завоевав шесть медалей. Чемпионами тогда стали Нурсултан Алтынбек, Даулет Толемисов и Жазира Уракбаева. Бронзовые награды выиграли Диас Молжигитов, Даниял Сапарбай и Улжан Сарсенбек.

 
 
 
 
 
