Объявлен состав сборной Казахстана по боксу на Кубок мира в Бразилии
Ожидается, что предстоящий этап станет самым массовым в истории серии и задаст тон всему сезону.
Сборная Казахстана по боксу определилась с составом на первый этап Кубка мира 2026 года, который пройдет с 20 по 26 апреля в Фос-ду-Игуасу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию бокса.
Турнир станет стартовым в новой серии World Boxing и, как ожидается, соберет около 400 спортсменов из 50 стран.
В состав национальной команды вошли как опытные лидеры, так и перспективные боксеры.
Женская сборная:
51 кг — Алуа Балкибекова
54 кг — Назым Кызайбай
60 кг — Виктория Графеева
65 кг — Аида Абикеева
70 кг — Наталья Богданова
80 кг — Жибек Жараскызы
свыше 80 кг — Валерия Аксенова
Мужская сборная:
50 кг — Даниял Сабит
55 кг — Баглан Кенжебек
60 кг — Жансери Кошербаев
65 кг — Мухаммедсабыр Базарбайулы
70 кг — Фарух Токтасынов
75 кг — Санжарали Бегалиев
80 кг — Диас Молжигитов
85 кг — Султанбек Айбарулы
90 кг — Даулет Толемисов
Отметим, что на предыдущем розыгрыше турнира казахстанская команда показала достойный результат, завоевав шесть медалей. Чемпионами тогда стали Нурсултан Алтынбек, Даулет Толемисов и Жазира Уракбаева. Бронзовые награды выиграли Диас Молжигитов, Даниял Сапарбай и Улжан Сарсенбек.
