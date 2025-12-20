Объявлены имена обладателей гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" 2025 года
Министерство культуры и информации опубликовало список обладателей гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары", передаёт BAQ.KZ.
"Наука"
Өмірбаева Айжан Өмірбайқызы
Буйткенов Дастан Болатулы
Есенбекова Арайлым Есенбекқызы
Әйтім Әйгерім Қайратқызы
Кадыров Жандос Жанибекович
"Культура"
Агаджанова Сагира Джилибековна
Багитжанова Айдана
Ержанқызы Жанерке
Уалиева Менсулу Егисовна
Базарова Райхан Уалиханқызы
"Информационные технологии"
Мырзекенова Айнұр Тұрланқызы
Сарманов Муратбек Нуржигитович
Токпанова Асель Тынышбековна
Асылбек Осанна Ардаққызы
Бенсеитов Динар Ремзиевич
"Бизнес"
Гузова Вероника Сергеевна
Адиев Дулат Тимурович
Бусаханов Таңатар Сұлтанбайұлы
Имангалиева Нарминахон Толегеновна
Омышева Айгерим Батырбекқызы
"Медиа"
Айтбаева Жания Маратовна
Эгамбердиева Асель Рустемовна
Өскенбек Салтанат Мұратқызы
Улымканова Газиза Бериковна
Бекенов Тимур Муратович
"Волонтерство"
Нургалиев Адинур Русланович
Нұрғалиева Шұғыла Бахытжанқызы
Әуесхан Ағарыс Қанатұлы
Сайлаухан Гауһар Тұрсынханқызы
Ултанбаев Арнат Бегдалиевич
