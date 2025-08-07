Министерство науки и высшего образования Казахстана объявило итоги конкурса на присуждение государственных образовательных грантов на 2025–2026 учебный год, передает BAQ.KZ.

Всего в этом году выделено более 77 тысяч грантов, при этом 60% из них направлены на инженерные и технические специальности — в соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева по подготовке кадров для приоритетных отраслей экономики.

Конкурс на получение грантов стал рекордным по числу заявок — поступило около 113 тысяч заявлений, что на 9 тысяч больше, чем годом ранее. По итогам распределения госзаказ по грантам освоен на 99%.

В 2025 году проект "Серпін" вновь вызвал высокий интерес — свыше 2 тысяч молодых людей из южных и западных регионов страны будут учиться в вузах севера, востока и центра Казахстана.

Кроме того, впервые выделены 2 010 грантов для граждан, проходящих срочную воинскую службу. Это нововведение направлено на содействие социальной адаптации военнослужащих после службы.

Также продолжается реализация механизма дифференцированных грантов: в этом году их выделено 300. Они покрывают обучение частично, а оставшуюся сумму можно оплатить самостоятельно или с помощью льготного образовательного кредита.

Для детей из социально уязвимых слоёв населения сохранены квоты. Также вне конкурса гранты присуждаются победителям международных олимпиад и спортивных соревнований.

Особое внимание уделяется расширению доступа к высшему образованию через новую систему "Келешек", предусматривающую накопительный образовательный капитал. Система синхронизирована с проектом "Нацфонд – детям".

Проверить результаты конкурса можно тут.

Свидетельства о присуждении гранта будут доступны в течение трёх рабочих дней, а зачисление в вузы завершится до 25 августа включительно.