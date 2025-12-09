В Лос-Анджелесе назвали список номинантов 83-й премии "Золотой глобус, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Лидером стала картина Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой" с девятью номинациями, включая "Лучший фильм (мюзикл или комедия)", "Лучший режиссёр" и "Лучший сценарий". Следом идут "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера с восемью номинациями и "Грешники" Райана Куглера с семью; шесть номинаций получила "Гамнет" Хлои Чжао, а по пять — "Франкенштейн" Гильермо дель Торо и "Джон Чу".

Среди сериалов с наибольшим числом номинаций оказался "Белый лотос" (шесть), британский Netflix-сериал "Переходный возраст" получил пять, а "Убийства в одном здании" и "Разделение" — по четыре. В числе фильмов на иностранном языке выделяются норвежская "Сентиментальная ценность" (восемь номинаций) и французская "Простая случайность" (четыре). В актерских категориях есть несколько неожиданных сюрпризов: например, номинацию на "Лучшую драматическую актрису" получила Ева Виктор за роль в независимом фильме "Прости, детка", а Сидни Суини осталась без номинации.

Церемония вручения премии "Золотой глобус" состоится 11 января 2026 года в Лос-Анджелесе, ведущей второй год подряд станет Никки Глейзер. В отличие от "Оскара", за номинации "Золотого глобуса" голосуют международные журналисты, освещающие киноиндустрию. Традиционно премия считается индикатором возможных претендентов на "Оскар" и позволяет судить о фаворитах сезона заранее.