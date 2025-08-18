Агентство по защите и развитию конкуренции завершило плановый анализ состояния конкуренции на рынке автострахования за период с 2021 по 2024 годы. Итоги показали: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев стало убыточным для страховщиков, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, рынок характеризуется умеренной концентрацией и на 1 января 2025 года включает 15 страховых организаций. Однако фиксированные тарифы и предельные размеры выплат привели к ухудшению финансовых показателей компаний.

Так, если в 2021 году из 100,7 млрд тенге страховых премий по обязательному страхованию было выплачено 37,8 млрд тенге (38%), то в 2024 году из 116 млрд тенге страховщики вынуждены были выплатить уже 80 млрд (79%). В итоге остаток средств сократился более чем вдвое — с 62% до 31,4%.

При этом добровольное автострахование (КАСКО) показало противоположную динамику. В условиях отсутствия жесткого регулирования уровень выплат стабилен — около 27–28%, а остаток средств после выплат в 2024 году составил 73%.

Агентство указывает, что действующие ограничения на рынке обязательного страхования создают риски несбалансированного ценообразования и снижают устойчивость страховых компаний.

В связи с этим в адрес уполномоченного органа — Агентства по регулированию и развитию финансового рынка — внесены рекомендации:

отменить ограничения по выбору страховых агентов;

вместо фиксированных ставок установить предельные размеры страховых премий;

отменить предельные размеры страховых выплат, чтобы усилить ценовую конкуренцию.

По мнению специалистов, такие меры помогут восстановить баланс и обеспечить долгосрочную устойчивость рынка автострахования.