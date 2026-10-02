Обыграл чемпиона мира и взял золото: Тамирлан Тлеулес вошел в историю казахстанского таеквондо
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Трижды казахстанские таеквондисты доходили до финала Азиатских игр и трижды уходили с серебром. В четвертый раз золото наконец досталось Казахстану.
Тамирлан Тлеулес выиграл турнир в весе до 58 кг на Азиатских играх в Аичи и Нагое (Япония) и стал первым казахстанским таеквондистом с золотом Азиады. В упорном финале он победил Курта Брайана Барбозу, сообщает Дирекция развития спорта Министерства туризма и спорта РК.
Дорога к золоту выдалась непростой. В первом бою Тлеулес одолел соперника из Омана, а в четвертьфинале обыграл действующего чемпиона мира Аболфазла Занди. В полуфинале казахстанец победил южнокорейца Ан Хянсика со счетом 2:1.
До Тлеулеса в финал Азиатских игр пробивались трое казахстанцев, и каждый останавливался в шаге от золота. Феруза Ергешова взяла серебро в 2010 году в Гуанчжоу в весе 73 кг, Нурсултан Мамаев в 2014 году в Инчхоне в весе до 58 кг, Жансель Дениз в 2018 году в Джакарте в весе 73 кг.
Двенадцать лет назад в той же весовой категории до победы не хватило Мамаеву. Теперь в весе до 58 кг у Казахстана есть свой чемпион Азиатских игр.
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