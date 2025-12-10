Казахстанское сельскохозяйственное машиностроение демонстрирует устойчивый рост. По данным дирекции развития машиностроения QazIndustry, за январь–октябрь 2025 года объем инвестиций в отрасль в Восточно-Казахстанской области увеличился в 1,7 раза и достиг 9,5 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.

В ведомстве отмечают, что значительный вклад в рост обеспечили ввод в эксплуатацию двух крупных проектов:

— предприятия "Ertis Bereke Oskemen" в Восточно-Казахстанской области по производству дождевальных машин мощностью 500 единиц в год;

— компании "Jetisu Agro Complex" в Жетысуской области, где запущена линия по сборке дождевальных машин мощностью 960 единиц в год.

Совокупный объем инвестиций по двум проектам составил 8,1 млрд тенге, подчеркнули в QazIndustry.