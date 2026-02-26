Объём инвестиций в туризм Казахстана достиг 1,2 трлн тенге
В 2025 году в туризм Казахстана было привлечено 1 трлн 256 млрд тенге инвестиций, передает BAQ.KZ.
Это на 33% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал и.о. председателя Комитета индустрии туризма МТС РК Нурбол Байжанов.
– В этом году планируется довести данный показатель до 1,5 трлн тенге. Для этого сформирован пул инвестиционных проектов. По каждому проекту проводится мониторинг, а при необходимости обеспечивается индивидуальное сопровождение. В настоящее время в пуле насчитывается 328 инвестиционных проектов. Их реализация позволит создать около 10 тысяч рабочих мест в туристской отрасли, – рассказал спикер на пресс-конференции.
