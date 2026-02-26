В 2025 году в туризм Казахстана было привлечено 1 трлн 256 млрд тенге инвестиций, передает BAQ.KZ.

Это на 33% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал и.о. председателя Комитета индустрии туризма МТС РК Нурбол Байжанов.