В Казахстане готовятся к официальному запуску криптоплатежей. В Международном финансовом центре "Астана" рассказали, как будет устроена система, какие компании уже получили лицензии, и какие меры защиты предусмотрены для пользователей. Объём операций с цифровыми активами за первое полугодие 2025 года превысил 3,6 млрд долларов, что говорит о стремительном росте интереса казахстанцев к этой сфере. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

Казахстан — на пути к официальным криптоплатежам

Если ещё несколько лет назад криптовалютные операции были вне правового поля, то сегодня Казахстан делает ставку на прозрачное регулирование и технологическую безопасность.

"В МФЦА работают 27 лицензированных участников, имеющих право осуществлять деятельность с цифровыми активами, из них 12 криптобирж. Суммарный объём торгов за первое полугодие 2025 года составил 2,8 млрд долларов США", — сообщили в Центре на официальный запрос BAQ.kz.

Речь идёт о крупнейших компаниях, действующих в рамках регуляторной песочницы FinTech Lab: Cronex Ltd., Swiftex.io Limited, WhiteBIT Kazakhstan Ltd., Neyco Ltd., Intebix Ltd., Bigone Investment Ltd. и других.

Часть из них уже проходит переход из песочницы в полный регуляторный режим.

На сегодняшний день в полном режиме функционируют две криптобиржи BN KZ Technologies Limited и Bybit Limited.

Именно эти площадки, наряду с другими лицензированными провайдерами, станут первыми участниками в системе криптоплатежей, которая объединит традиционные финансы и цифровые активы.

3,6 млрд долларов за полгода

По данным МФЦА, за первые шесть месяцев 2025 года рынок цифровых активов в Казахстане продемонстрировал устойчивый рост.

"Совокупное количество клиентов провайдеров услуг цифровых активов превысило 170 тысяч, а общий объём транзакций достиг 3,6 млрд долларов США", — сообщили в МФЦА.

Из этой суммы 2,8 млрд долларов пришлись на операции на криптобиржах, ещё 800 млн долларов — на платёжные сервисы, брокеров и дилеров.

Эксперты отмечают, что столь стремительный рост интереса свидетельствует о формировании новой цифровой экономики, в которой криптоактивы перестают быть нишевым инструментом.

Безопасность — ключевое условие

Одним из главных условий допуска к криптоплатежам станет жёсткий контроль за кибербезопасностью. Эксперты подчёркивают, что каждая лицензированная компания обязана соответствовать международным стандартам защиты данных.

"Провайдеры услуг цифровых активов должны иметь внутренние политики по управлению криптографическими ключами и цифровыми кошельками, проводить ежегодный внешний аудит и тестирование на проникновение (penetration test)", — пояснили в Комитете МФЦА.

Кроме того, каждая компания обязана иметь в штате Chief Information Technology Officer (CITO) — специалиста, отвечающего за защиту платформ и информационных систем.

"Провайдеры под надзором AFSA обязаны хранить средства клиентов на отдельных счетах, изолированных от активов компании. Это повышает доверие к рынку и защищает средства клиентов в форс-мажорных ситуациях", — отметили в МФЦА.

Если компания не хранит активы самостоятельно, она должна сотрудничать со сторонними лицензированными кастодиальными партнёрами, прошедшими аудит и соответствующими стандартам безопасности.

Кто сегодня пользуется криптосервисами

Сейчас основной интерес к криптовалютным сервисам проявляют розничные пользователи. Именно частные инвесторы становятся двигателем роста.

"Основной спрос мы наблюдаем со стороны розничных инвесторов. Для институциональных клиентов действуют определённые ограничения: юридические лица, зарегистрированные в Казахстане, не могут быть розничными клиентами и обязаны проходить процедуру признания профессиональными участниками рынка", — сообщили в ответе центра.

Таким образом, пока рынок остаётся в розничном сегменте, но с потенциалом к расширению, особенно после внедрения официальных криптоплатежей.

МФЦА уверено, что запуск криптоплатежей станет не просто очередным технологическим шагом, а инструментом повышения инвестиционной привлекательности страны.

"Внедрение криптоплатежей может существенно повысить инвестиционную привлекательность Казахстана. Это создаст дополнительные стимулы для международных финтех- и криптокомпаний, поскольку в МФЦА уже созданы необходимые правовые и инфраструктурные условия для работы с цифровыми активами", — отметили в ведомстве.

Правовая система МФЦА основана на принципах английского права и поддерживает инновационные проекты через режим FinTech Sandbox, что делает Казахстан одним из немногих государств в регионе с прозрачной и надёжной экосистемой для цифровых активов.