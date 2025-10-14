Объём транзакций "криптой" в Казахстане побил рекорд и достиг $3,6 млрд за полгода
Количество пользователей цифровых активов превысило 170 тысяч, а рынок готовится к переходу в полный регуляторный режим.
В Казахстане готовятся к официальному запуску криптоплатежей. В Международном финансовом центре "Астана" рассказали, как будет устроена система, какие компании уже получили лицензии, и какие меры защиты предусмотрены для пользователей. Объём операций с цифровыми активами за первое полугодие 2025 года превысил 3,6 млрд долларов, что говорит о стремительном росте интереса казахстанцев к этой сфере. Подробнее — в материале BAQ.KZ.
Казахстан — на пути к официальным криптоплатежам
Если ещё несколько лет назад криптовалютные операции были вне правового поля, то сегодня Казахстан делает ставку на прозрачное регулирование и технологическую безопасность.
"В МФЦА работают 27 лицензированных участников, имеющих право осуществлять деятельность с цифровыми активами, из них 12 криптобирж. Суммарный объём торгов за первое полугодие 2025 года составил 2,8 млрд долларов США", — сообщили в Центре на официальный запрос BAQ.kz.
Речь идёт о крупнейших компаниях, действующих в рамках регуляторной песочницы FinTech Lab: Cronex Ltd., Swiftex.io Limited, WhiteBIT Kazakhstan Ltd., Neyco Ltd., Intebix Ltd., Bigone Investment Ltd. и других.
Часть из них уже проходит переход из песочницы в полный регуляторный режим.
На сегодняшний день в полном режиме функционируют две криптобиржи BN KZ Technologies Limited и Bybit Limited.
Именно эти площадки, наряду с другими лицензированными провайдерами, станут первыми участниками в системе криптоплатежей, которая объединит традиционные финансы и цифровые активы.
3,6 млрд долларов за полгода
По данным МФЦА, за первые шесть месяцев 2025 года рынок цифровых активов в Казахстане продемонстрировал устойчивый рост.
"Совокупное количество клиентов провайдеров услуг цифровых активов превысило 170 тысяч, а общий объём транзакций достиг 3,6 млрд долларов США", — сообщили в МФЦА.
Из этой суммы 2,8 млрд долларов пришлись на операции на криптобиржах, ещё 800 млн долларов — на платёжные сервисы, брокеров и дилеров.
Эксперты отмечают, что столь стремительный рост интереса свидетельствует о формировании новой цифровой экономики, в которой криптоактивы перестают быть нишевым инструментом.
Безопасность — ключевое условие
Одним из главных условий допуска к криптоплатежам станет жёсткий контроль за кибербезопасностью. Эксперты подчёркивают, что каждая лицензированная компания обязана соответствовать международным стандартам защиты данных.
"Провайдеры услуг цифровых активов должны иметь внутренние политики по управлению криптографическими ключами и цифровыми кошельками, проводить ежегодный внешний аудит и тестирование на проникновение (penetration test)", — пояснили в Комитете МФЦА.
Кроме того, каждая компания обязана иметь в штате Chief Information Technology Officer (CITO) — специалиста, отвечающего за защиту платформ и информационных систем.
"Провайдеры под надзором AFSA обязаны хранить средства клиентов на отдельных счетах, изолированных от активов компании. Это повышает доверие к рынку и защищает средства клиентов в форс-мажорных ситуациях", — отметили в МФЦА.
Если компания не хранит активы самостоятельно, она должна сотрудничать со сторонними лицензированными кастодиальными партнёрами, прошедшими аудит и соответствующими стандартам безопасности.
Кто сегодня пользуется криптосервисами
Сейчас основной интерес к криптовалютным сервисам проявляют розничные пользователи. Именно частные инвесторы становятся двигателем роста.
"Основной спрос мы наблюдаем со стороны розничных инвесторов. Для институциональных клиентов действуют определённые ограничения: юридические лица, зарегистрированные в Казахстане, не могут быть розничными клиентами и обязаны проходить процедуру признания профессиональными участниками рынка", — сообщили в ответе центра.
Таким образом, пока рынок остаётся в розничном сегменте, но с потенциалом к расширению, особенно после внедрения официальных криптоплатежей.
МФЦА уверено, что запуск криптоплатежей станет не просто очередным технологическим шагом, а инструментом повышения инвестиционной привлекательности страны.
"Внедрение криптоплатежей может существенно повысить инвестиционную привлекательность Казахстана. Это создаст дополнительные стимулы для международных финтех- и криптокомпаний, поскольку в МФЦА уже созданы необходимые правовые и инфраструктурные условия для работы с цифровыми активами", — отметили в ведомстве.
Правовая система МФЦА основана на принципах английского права и поддерживает инновационные проекты через режим FinTech Sandbox, что делает Казахстан одним из немногих государств в регионе с прозрачной и надёжной экосистемой для цифровых активов.
