Зарубежные СМИ активно освещают представленый проект новой Конституции Казахстана, называя реформу масштабной перезагрузкой всей системы государственной власти. В публикациях акцент делается на закреплении принципа народовластия, отказе от точечных поправок в пользу нового Основного закона и глубокой трансформации политических институтов.

"МИР 24" (Россия): народ — источник власти и суверенитета

Российский телеканал "МИР 24" обращает внимание на фундаментальный характер предлагаемых изменений. В центре внимания издания — закрепление нормы о народе как единственном источнике власти и носителе суверенитета.

Как отмечается в материале, в проекте новой Конституции предусмотрено, что любые изменения и поправки в Основной закон будут приниматься исключительно через референдум, без участия парламента.

Заместитель председателя Конституционного суда РК Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что масштаб изменений позволяет говорить о принятии новой Конституции, а не о частичных корректировках.

"Предлагаемые поправки не только направлены на институционально-правовую модернизацию, но и трансформируют, перезагружают всю государственную матрицу", — цитирует его "МИР 24".

Отдельно издание отмечает планы по модернизации парламента, который предлагается сделать однопалатным и переименовать в Курултай.

EDnews (Азербайджан): обновлённая преамбула и неизменные ценности

Азербайджанское издание EDnews подробно останавливается на структуре проекта новой Конституции и её ценностных ориентирах. В публикации подчёркивается, что документ состоит из 11 разделов и 95 статей, а преамбула была полностью обновлена.

По словам Бакыта Нурмуханова, в преамбуле отражены общенациональные ценности, а развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций признано стратегическим направлением государства.

Особый акцент делается на закреплении неизменных основ конституционного строя.

"В статье 4 чётко закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана", — отмечает издание.

Также подчеркивается, что суверенитет, независимость, унитарность, территориальная целостность и президентская форма правления отнесены к категории неизменных ценностей.

"Центр событий" (Кыргызстан): новая архитектура власти

Кыргызстанское издание "Центр событий" рассматривает реформу как глубокий пересмотр всей архитектуры государственной власти. В материале подчёркивается, что речь идёт не о точечных правках, а о фактически новом конституционном устройстве страны.

Издание подробно перечисляет ключевые политические нововведения:

создание однопалатного парламента — Курултая из 145 депутатов;

введение должности вице-президента;

учреждение Народного совета, наделённого правом законодательной инициативы;

закрепление права президента на добровольную отставку.

Отдельный блок посвящён правам человека. СМИ отмечает закрепление принципа "человекоцентричности", полный запрет смертной казни, защиту прав в цифровой среде и сохранение официального статуса русского языка.

Реформа, по оценке издания, рассматривается как продолжение курса на строительство "Справедливого Казахстана" и должна быть завершена общенациональным референдумом.

Yeni Şafak (Турция): инклюзивный и всенародный процесс

Турецкая газета Yeni Şafak делает акцент на широком общественном участии в подготовке проекта Конституции. Издание подчёркивает, что документ был разработан на основе предложений граждан, политических партий, общественных организаций и экспертного сообщества.

Отмечается, что в состав Конституционной комиссии вошли 130 человек, представляющих все регионы и социальные группы страны.

"Количество изменений оказалось гораздо больше ожидаемого — они затронули многие аспекты политической и социальной жизни", — пишет издание.

Yeni Şafak также напоминает, что инициатива реформы исходила от президента Касым-Жомарта Токаева и обсуждалась на заседаниях Национального курултая.

Обзор зарубежных СМИ показывает, что конституционная реформа в Казахстане воспринимается как системная и историческая трансформация, направленная на усиление народовластия, обновление политических институтов и закрепление ценностных ориентиров государства. Большинство изданий сходятся во мнении, что итоговую точку в реформе должен поставить общенациональный референдум, который определит будущее конституционного устройства страны.