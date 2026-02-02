Обзор СМИ: как зарубежные издания оценивают конституционную реформу в Казахстане
Зарубежные СМИ активно освещают представленый проект новой Конституции Казахстана, называя реформу масштабной перезагрузкой всей системы государственной власти. В публикациях акцент делается на закреплении принципа народовластия, отказе от точечных поправок в пользу нового Основного закона и глубокой трансформации политических институтов.
"МИР 24" (Россия): народ — источник власти и суверенитета
Российский телеканал "МИР 24" обращает внимание на фундаментальный характер предлагаемых изменений. В центре внимания издания — закрепление нормы о народе как единственном источнике власти и носителе суверенитета.
Как отмечается в материале, в проекте новой Конституции предусмотрено, что любые изменения и поправки в Основной закон будут приниматься исключительно через референдум, без участия парламента.
Заместитель председателя Конституционного суда РК Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что масштаб изменений позволяет говорить о принятии новой Конституции, а не о частичных корректировках.
"Предлагаемые поправки не только направлены на институционально-правовую модернизацию, но и трансформируют, перезагружают всю государственную матрицу", — цитирует его "МИР 24".
Отдельно издание отмечает планы по модернизации парламента, который предлагается сделать однопалатным и переименовать в Курултай.
EDnews (Азербайджан): обновлённая преамбула и неизменные ценности
Азербайджанское издание EDnews подробно останавливается на структуре проекта новой Конституции и её ценностных ориентирах. В публикации подчёркивается, что документ состоит из 11 разделов и 95 статей, а преамбула была полностью обновлена.
По словам Бакыта Нурмуханова, в преамбуле отражены общенациональные ценности, а развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций признано стратегическим направлением государства.
Особый акцент делается на закреплении неизменных основ конституционного строя.
"В статье 4 чётко закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана", — отмечает издание.
Также подчеркивается, что суверенитет, независимость, унитарность, территориальная целостность и президентская форма правления отнесены к категории неизменных ценностей.
"Центр событий" (Кыргызстан): новая архитектура власти
Кыргызстанское издание "Центр событий" рассматривает реформу как глубокий пересмотр всей архитектуры государственной власти. В материале подчёркивается, что речь идёт не о точечных правках, а о фактически новом конституционном устройстве страны.
Издание подробно перечисляет ключевые политические нововведения:
-
создание однопалатного парламента — Курултая из 145 депутатов;
-
введение должности вице-президента;
-
учреждение Народного совета, наделённого правом законодательной инициативы;
-
закрепление права президента на добровольную отставку.
Отдельный блок посвящён правам человека. СМИ отмечает закрепление принципа "человекоцентричности", полный запрет смертной казни, защиту прав в цифровой среде и сохранение официального статуса русского языка.
Реформа, по оценке издания, рассматривается как продолжение курса на строительство "Справедливого Казахстана" и должна быть завершена общенациональным референдумом.
Yeni Şafak (Турция): инклюзивный и всенародный процесс
Турецкая газета Yeni Şafak делает акцент на широком общественном участии в подготовке проекта Конституции. Издание подчёркивает, что документ был разработан на основе предложений граждан, политических партий, общественных организаций и экспертного сообщества.
Отмечается, что в состав Конституционной комиссии вошли 130 человек, представляющих все регионы и социальные группы страны.
"Количество изменений оказалось гораздо больше ожидаемого — они затронули многие аспекты политической и социальной жизни", — пишет издание.
Yeni Şafak также напоминает, что инициатива реформы исходила от президента Касым-Жомарта Токаева и обсуждалась на заседаниях Национального курултая.
Обзор зарубежных СМИ показывает, что конституционная реформа в Казахстане воспринимается как системная и историческая трансформация, направленная на усиление народовластия, обновление политических институтов и закрепление ценностных ориентиров государства. Большинство изданий сходятся во мнении, что итоговую точку в реформе должен поставить общенациональный референдум, который определит будущее конституционного устройства страны.
