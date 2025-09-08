Депутат Мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал предложение президента провести в 2027 году референдум о переходе на однопалатный парламент и переходе исключительно к партийным спискам, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, нынешний состав парламента отработает до конца срока, а изменения будут касаться уже следующего электорального цикла.

"Это очень большая и хорошая перспектива, учитывая, что у нас сейчас шесть партий, появились новые силы. Рядом со мной сидели коллеги по другим партиям, они прямо воспряли. С 2018 года это предлагалось, и хорошо, что вопрос вынесен не кулуарно, а заранее, чтобы мы смогли подготовиться и принять правильное решение", – отметил депутат.

Пономарев не исключил, что после реформы число партий в парламенте может увеличиться. В частности, он назвал вероятным появление "зеленой партии", которая могла бы занять свою нишу, как это происходит в Европарламенте.

Говоря о реакции коллег, мажилисмен подчеркнул, что нынешнего состава Сената изменения не затронут, однако формирование следующего созыва будет зависеть от итогов голосования.