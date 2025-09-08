Очень хорошо, что это заявлено заранее – депутат о предстоящем референдуме
После реформы число партий в парламенте может увеличиться.
Депутат Мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал предложение президента провести в 2027 году референдум о переходе на однопалатный парламент и переходе исключительно к партийным спискам, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, нынешний состав парламента отработает до конца срока, а изменения будут касаться уже следующего электорального цикла.
"Это очень большая и хорошая перспектива, учитывая, что у нас сейчас шесть партий, появились новые силы. Рядом со мной сидели коллеги по другим партиям, они прямо воспряли. С 2018 года это предлагалось, и хорошо, что вопрос вынесен не кулуарно, а заранее, чтобы мы смогли подготовиться и принять правильное решение", – отметил депутат.
Пономарев не исключил, что после реформы число партий в парламенте может увеличиться. В частности, он назвал вероятным появление "зеленой партии", которая могла бы занять свою нишу, как это происходит в Европарламенте.
Говоря о реакции коллег, мажилисмен подчеркнул, что нынешнего состава Сената изменения не затронут, однако формирование следующего созыва будет зависеть от итогов голосования.
"Очень хорошо, что президент рассчитывает на общественность. Надеюсь, что по таким важным вопросам воспрянут и мои земляки-алматинцы, которые традиционно голосуют пассивно, как и вся страна. Это очень важное решение для Казахстана", – заключил он.
