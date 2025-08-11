Очередь на казахстанско-кыргызстанской границе закончилась массовой дракой
Толпа застрявших на границе превратила очередь в побоище.
На границе между Казахстаном и Кыргызстаном произошёл инцидент с участием десятков людей, застрявших в очереди на паспортном контроле, передает BAQ.KZ.
В Сети распространилось видео, на котором видно, как толпа людей, ожидающих прохождения границы, начинает толкаться и избивать друг друга. На кадрах слышны крики и возгласы.
Автор ролика утверждает, что причиной стала задержка в оформлении документов из-за сбоя системы пропуска.
"На границе между Казахстаном и Кыргызстаном из-за сбоя системы пропуска застряли около тысячи человек. Цифровизация на высшем уровне", — говорится в описании к видео.
В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности заявили, что с их стороны сбоев не зафиксировано, и посоветовали обратиться в пограничную службу или КНБ.
В Комитете национальной безопасности на официальный запрос ответа не предоставили.
Между тем, пользователи соцсетей активно обсуждают произошедшее:
- "Что за дикость, неужели подождать нельзя? Куда торопитесь граждане?"
- "Во всех ЦОНах тоже самое — всё зависает…"
- "На бумаге всё хорошо"
- "21 век и база не работает. Позорище"
- "Неужели нельзя создать альтернативу на случай форс-мажора?"
