На границе между Казахстаном и Кыргызстаном произошёл инцидент с участием десятков людей, застрявших в очереди на паспортном контроле, передает BAQ.KZ.

В Сети распространилось видео, на котором видно, как толпа людей, ожидающих прохождения границы, начинает толкаться и избивать друг друга. На кадрах слышны крики и возгласы.

Автор ролика утверждает, что причиной стала задержка в оформлении документов из-за сбоя системы пропуска.

"На границе между Казахстаном и Кыргызстаном из-за сбоя системы пропуска застряли около тысячи человек. Цифровизация на высшем уровне", — говорится в описании к видео.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности заявили, что с их стороны сбоев не зафиксировано, и посоветовали обратиться в пограничную службу или КНБ.

В Комитете национальной безопасности на официальный запрос ответа не предоставили.

Между тем, пользователи соцсетей активно обсуждают произошедшее: