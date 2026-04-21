Льготная ипотека и субсидии: что делают для людей с инвалидностью в Казахстане

В Казахстане более 60 тысяч человек с инвалидностью остаются в очереди на жильё. Государство усиливает меры поддержки, включая льготную ипотеку, субсидии и предоставление арендного жилья. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

«Сейчас в очереди на жильё стоят более 63 тыс. человек с инвалидностью I и II групп, и около 26 тыс. семей с детьми с инвалидностью, которые имеют приоритет при получении жилья. Для решения данного вопроса реализуется ряд механизмов государственной поддержки: предоставление жилья из коммунального жилищного фонда, предоставление льготных ипотечных жилищных займов, субсидирование части арендной платы за найм жилья в частном секторе, выдача жилищных сертификатов на покрытие первоначального взноса по ипотечным займам», — сообщил вице-министр .

Он отметил, что по итогам 2025 года арендным жильём обеспечены 7,8 тысячи граждан, из них 1 036 человек с инвалидностью и 469 семей с детьми с инвалидностью.

Кроме того, с конца 2024 года введено право приватизации арендного жилья. В 2025 году этой возможностью воспользовались 4 386 человек с инвалидностью, а только за первый квартал 2026 года жильё безвозмездно получили около 460 граждан.

«По итогам 2025 года по механизму льготного ипотечного кредитования 5 277 очередников приобрели жильё. Из них лицам с инвалидностью 1 и 2 группы было выдано 381 займов и семьям, имеющим или воспитывающих детей с инвалидностью 424 займов. В 2026 году планируется выдача всего 12 736 займов», — добавил Кажкенов .

Также действует механизм жилищных сертификатов. В прошлом году выдано 1 733 сертификата на сумму 2 млрд тенге. Параллельно реализуется программа субсидирования аренды — сегодня такую поддержку получают более 10 тысяч семей.

В Правительстве отмечают, что работа по обеспечению жильём уязвимых категорий граждан будет продолжена.