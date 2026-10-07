Очередь в детсады Казахстана предложили снова изменить

В Казахстане предложили пересмотреть систему очереди в детские сады. Депутат фракции «Әділет» Ляззат Кожахметова считает, что родители должны иметь возможность ждать место в выбранном детсаду без формального оформления ребенка в другую дошкольную организацию, передает BAQ.KZ.

С соответствующим депутатским запросом она обратилась к министру просвещения. По словам Кожахметовой, особенно остро вопрос нехватки мест стоит в Астане, Алматы и Шымкенте.

В чем проблема

Как отмечается в депутатском запросе, сейчас, если в выбранном детском саду есть свободное место, ребенка можно сразу зачислить. Если места нет, его ставят в лист ожидания.

Однако, по данным депутата, для сохранения возможности ждать место в желаемом саду ребенка приходится сначала регистрировать в другой дошкольной организации. В результате он может формально числиться, например, в частном детсаду, тогда как родители фактически ждут место в государственном.

Кожахметова обращает внимание и на финансовую сторону вопроса. По ее словам, встречаются случаи, когда ребенок зарегистрирован в частном детсаду только документально и фактически его не посещает.

В таком случае возникает вопрос, почему государство должно перечислять за него ваучерное финансирование. Депутат считает, что бюджетные деньги должны выделяться за реально оказанную услугу, а не только за факт регистрации ребенка.

«Государство выделяет средства на каждого ребенка. Значит, за этими деньгами должны стоять конкретный ребенок, конкретное место и реально оказанная услуга», – подчеркнула Ляззат Кожахметова.

Что предлагают изменить

Первое предложение – разрешить родителям сразу ставить ребенка в лист ожидания выбранного детского сада, не оформляя его для этого в другую организацию.

Второе – сделать зачисление при появлении свободных мест прозрачным и проводить его в соответствии с понятной очередностью.

Третье предложение касается ваучерного финансирования. Его хотят привязать к цифровым данным, подтверждающим, что ребенок действительно посещает детский сад и получает услугу.

Кроме того, предлагается внедрить цифровой контроль, который позволит выявлять формальную регистрацию детей и предотвращать необоснованное оформление одного ребенка сразу в нескольких дошкольных организациях.

По мнению Кожахметовой, государственное финансирование должно быть связано с тремя конкретными показателями: реальным ребенком, фактически предоставленным местом и оказанной услугой.