Очередь в детские сады Казахстана сократилась со 160 тысяч до 23 тысяч
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В Казахстане на фоне пилотного ваучерного финансирования заметно сократилась очередь в детские сады. По данным Министерства просвещения, число детей от двух до шести лет, состоящих в очереди, уменьшилось со 160 тысяч до 23 тысяч, передает BAQ.KZ.
Пилот сейчас действует в 20 городах и 23 районах. В нем участвуют около 6 тысяч дошкольных организаций, выдано более миллиона ваучеров.
Раньше очередь на места в детских садах формировалась по вертикальному принципу, государственный заказ закреплялся за конкретными дошкольными организациями, а финансирование распределялось без учета фактической потребности.
В Минпросвещения отмечают, что такая система приводила к регистрации фиктивного контингента, ограничению конкуренции между детскими садами и неэффективному расходованию бюджетных средств.
В новую модель включили систему управления рисками. Она проверяет достоверность данных и выявляет нарушения при распределении государственного образовательного заказа.
По данным ведомства, за время пилота удалось сэкономить более 35 млрд тенге. Сэкономленные средства направляют на выдачу дополнительных ваучеров.
В министерстве сообщили, что после запуска нового механизма увеличилось число детей, охваченных дошкольным воспитанием.