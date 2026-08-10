Очередь в детские сады Казахстана сократилась со 160 тысяч до 23 тысяч

В Казахстане на фоне пилотного ваучерного финансирования заметно сократилась очередь в детские сады. По данным Министерства просвещения, число детей от двух до шести лет, состоящих в очереди, уменьшилось со 160 тысяч до 23 тысяч, передает BAQ.KZ.

Пилот сейчас действует в 20 городах и 23 районах. В нем участвуют около 6 тысяч дошкольных организаций, выдано более миллиона ваучеров.

Раньше очередь на места в детских садах формировалась по вертикальному принципу, государственный заказ закреплялся за конкретными дошкольными организациями, а финансирование распределялось без учета фактической потребности.

В Минпросвещения отмечают, что такая система приводила к регистрации фиктивного контингента, ограничению конкуренции между детскими садами и неэффективному расходованию бюджетных средств.

В новую модель включили систему управления рисками. Она проверяет достоверность данных и выявляет нарушения при распределении государственного образовательного заказа.

По данным ведомства, за время пилота удалось сэкономить более 35 млрд тенге. Сэкономленные средства направляют на выдачу дополнительных ваучеров.

В министерстве сообщили, что после запуска нового механизма увеличилось число детей, охваченных дошкольным воспитанием.